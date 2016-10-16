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Başbakan Yardımcısı Kaynak: 'Terörü bölgeden temizleyeceğiz'

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Gaziantep’te yaşanan patlama ve Suriye’deki Fırat Kalkanı operasyonu hakkında değerlendirmede bulunarak, hedeflerinin Fırat’ın batısında Türkiye’ye tehdit teşkil eden bölgeyi terörden arındırmak olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcısı Kaynak: Terörü bölgeden temizleyeceğiz

16 Ekim 2016 19:42

Kahramanmaraş’ta yatırım toplantısı için iş adamları ve sivil toplum temsilcileriyle Ramada Otel’de bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Türkiye’nin PKK, DAEŞ, PYD ve FETÖ terörüyle aynı anda savaştığını ifade ederek, savaşın şeklinin savunma pozisyonundan taarruz pozisyonuna geçtiğini söyledi.
Toplantıda Türkiye’nin en büyük camisi olan Sultan Ahmet Camii’nin restorasyonu için karar aldıklarını açıklayan Başbakan Yardımcısı Kaynak, “Bütün Türkiye’ye Kahramanmaraş’tan bir haber vermek isterim. İlk defa duyacak Türkiye Kamuoyu. Kahramanmaraş’ın da Türkiye’deki herkesin ama bizim dışımızda dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın herkesin bildiği, herkesin ilgisini çeken Türkiye’nin en büyük cami Sultan Ahmet Camii’nin restorasyonuna başlıyoruz. Kapsamlı bir restorasyon, tamamı. Şimdiye kadar bir kısım minareleri, bir kısım yerlerinde restorasyon çalışmaları yapılmıştı. Fakat şimdi çok büyük bir yatırım olarak Sultan Ahmet Camisinin restorasyonuna başlıyoruz. Cumhurbaşkanımızla, başbakanımızla görüştük. Zaten Diyarbakır’da bölgeyi yeniden inşa kapsamında bütün vakıf eserlerini vakıflar genel müdürlüğü olarak biz ihale ettik, yer teslimi yaptık. Bunun içinde Diyarbakır’ın ve Güneydoğu’nun en büyük Ermeni Kilisesi de var. Ermeni yani Lozan anlaşması gereğince azınlık vakfı statüsünde olan bütün vakıfların; ister sinagog olsun, ister kilise olsun Ermeni Kilisesi,Süryani kilisesi, her ne ise o, onlarında restorasyonunu Vakıflar Genel Müdürlüğü olarak yapıyoruz. Türkiye’de tabii bir de PKK terörü var, DAEŞ terörü var. Bunlarla da yoğun mücadele ediyoruz” dedi.
Basın açıklaması sırasında terör saldırıları sonucu Gaziantep ile Hakkari’de şehitlere rahmet, ailelerine sabır dileyen Başbakan Yardımcısı Kaynak, “Bugün biz burada Kahramanmaraş’ımızın yatırımlarını konuşurken gene teröristler can aldılar. 3 Polisimiz Gaziantep’te şehit oldu. Canlı bombanın kendisini patlatması neticesinde . İlginçtir. Bu terör girişiminin hedefi de Gaziantep Alevi Kültür Derneği. Türkiye’de mezhep savaşı,Türkiye’de iç çatışma, aslında 15 Temmuz'da da planlanmıştı” dedi. 

Muhammet Özer
KAHRAMANMARAŞ 


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