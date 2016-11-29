Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, öğrenci yurdunda meydana gelen yangınla ilgili incelemelerde bulunmak ve bilgi almak için Adana’ya gittikleri öğrenildi.
Onur Emre Durak
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, öğrenci yurdunda meydana gelen yangınla ilgili incelemelerde bulunmak ve bilgi almak için Adana’ya gittikleri öğrenildi.
Onur Emre Durak
Adana'nın Aladağ ilçesindeki kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 15 öğrencinin cesedine ulaşıldığı öğrenildi.
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