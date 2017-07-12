Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, Avrupa’nın kalbi Brüksel’de

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'un yıl dönümünde FETÖ’nün darbe girişimini ve Türk milletinin direnişini anlatmak üzere “Avrupa'nın kalbi” olarak nitelendirdiği Brüksel'e geldi. Avrupa Birliği nezdinde üst düzey görüşmeler gerçekleştiren Kurtulmuş, Brüksel ziyaretinde ilk olarak Yunus Emre Enstitüsünü ve AB Daimi Temsilciliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, ardından Belçika Diyanet Vakfında Almanya'nın Duisburg kentinde Alman polisi tarafından darp edilen Mehmet Kara’yla görüşme gerçekleştirdi. Brüksel’deki Türk vatandaşları ile de bir araya gelen Kurtulmuş, vatandaşlarla sohbet etti. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, vatandaşlarla gerçekleştirdiği sohbetin ardından Avrupa Parlamentosu Başkanı Antonio Tajani ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans'la bir araya gelerek basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.

