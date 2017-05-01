Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş: 'Bakanlar Kurulu’nda revizyon söz konusu değil'

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, Başbakan Yıldırım’ın bakanlar ve eşleriyle birlikte gerçekleştirdiği toplantının kabine değişikliği olarak değerlendirip değerlendirilemeyeceğinin sorulması üzerine, “Hayır, değerlendirilemez. İlk kez bakanlara eşleriyle birlikte yemek verilmiyor. Bu akşam da böyle oldu, son derece içten bir şekilde toplantı gerçekleşti. Bakanlar Kurulu başka bir şey, eşlerle toplantı başka bir şey. Siyasetin gerektirdiği durumlar ortaya çıktığında Bakanlar Kurulu revizyonu gündeme gelir. Ama bugün itibariyle böyle bir durum söz konusu değil” şeklinde konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti’ye geçişiyle ilgili süreç başlamıştır”

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sesin sonuçları açıklamasının ardından doğal sürecin işlemeye başladığını kaydeden Kurtulmuş, “Ayın 27’sinde Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kesin sonuçları açıkladı. Bundan sonra da Türkiye’de yeni yönetim modelinin kabul edilmesiyle birlikte hızlı şekilde uyum yasalarının gerçekleşmesiyle ilgili adımlarını atacağız. TBMM’de uyum yasalarının çıkartılması sürecinde parlamentodaki partilerle işbirliği ve diyalog halinde çalışacağız. Tüm partilere kapımızın açık olduğunu ifade etmek isteriz. Bu yeni dönemin ortaya koyduğu en önemli gelişmelerden biri cumhurbaşkanının partisiyle ilişkisinin kurulmasıdır. Bu süreç başlamıştır. Bu çerçevede Sayın Cumhurbaşkanımızın kurucusu ve doğal lideri olduğu AK Parti’ye geçişiyle ilgili süreç başlamıştır. Önce MYK ve arkasından MKYK toplantısında alınan karalarla birlikte bu süreç başlatılmış ve 21 Mayıs’taki kongre için düğmeye basılmıştır” şeklinde konuştu.

“Yarın saat 13.00’te AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanımızın yeniden üye olmasıyla ilgili bir toplantı yapılacak”

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2 Mayıs’ta AK Parti’ye üye olacağını kaydeden Kurtulmuş, “Yarın da 2 Mayıs’ta saat 13.00’te AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanımızın yeniden üye olmasıyla ilgili bir toplantı yapılacak. Ben Cumhurbaşkanımızın partiye dönüşüyle büyük bir sinerjinin otaya çıkacağını ifade etmek isterim” ifadelerini kullandı.

Tüm işçilerin “1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü”nü kutlayan Kurtulmuş, “AK Parti iktidarları sırasında ‘1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’ olarak resmi tatil ilan edildi. 1 Mayıs Türkiye’nin her yerinde şenlik içinde kutlandı. Sükunet ve barış içinde toplantılar gerçekleşti. Bunları provoke etmek isteyen bazı unsurlar olduysa da önce emekçi kardeşlerimiz ve arkasından da emniyet kuvvetlerimiz bunlara izin vermedi” açıklamalarında bulundu.

Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu Toplantısı’na ekonomiye ilişkin önemli sunumların yapıldığını belirterek, şu açıklamalarda bulundu:

“Bugünkü toplantıda ekonomiyle ilgili önemli sunumlar yapıldı. Dünya ekonomisindeki son gelişmeler ve Türkiye ekonomisindeki son gelişmeler Başbakan Yardımcımız Mehmet Şimşek tarafından gündeme getirildi. Görüşler Bakanlar Kurulu’nda paylaşıldı. Önümüzdeki dönemde esas hedefin üretimi arttırmak, istihdamı arttırmak ve enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek olarak hedeflendi. İhracatın artacağını göreceğiz.”

“AB’nin olumlu açıklamaları devam ettirmesini diliyoruz”

16 Nisan referandumunun ardından Avrupa ülkelerinden Türkiye için yapılan olumlu açıklamalar hakkında konuşan Kurtulmuş, “AB’de Türkiye aleyhtarı akımın, yabancı düşmanlığı, İslam karşıtı tavrın geliştiğini ifade ettik. En kötü muameleyle karşılaştığımız dönemde Avrupa’nın içindeki ırkçılığın ekmeğine yağ süren siyasetin dışında kalmasını ifade ettik. Bu açıklamaları makul olarak görüyoruz. Türkiye halk karar verdi, resmi karar açıklandı. Sandıkların güvenliği sağlandı. Türk halkının ortaya koyduğu irade kesinleşti. Yapılan açıklamaları Türkiye’deki karara saygı göstermek olarak görüyoruz. AB de gelişen tavırları kenara bırakarak Türkiye üzerinden açılım süreci olumlu olacaktır. AKPM’nin kararı haksız bir karardır ama yaptırım gücü yoktur. Böyle bir süreçle karşı karşıya değiliz. AB’nin olumlu açıklamaları devam ettirmesini diliyoruz” değerlendirmelerinde bulundu.

“İsrail’in işgal ettiği topraklardan ve yeni işgalleri sürdürmesinden rahatsızlık duyuyoruz”

Hamas Lideri Halid Meşal’in açıkladığı siyaset belgesi hakkında konuşan Kurtulmuş, “İsrail’in işgal ettiği topraklardan ve yeni işgalleri sürdürmesinden rahatsız olduğumuzu ifade ediyoruz. İsrail’in BM kararlarına uyması gerektiğini ifade ediyoruz. İki devletli bir çözümün yegane alternatif olduğunu düşünüyoruz. Filistin halkının varlığı, özgür, bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasının şart olduğu, evet var ama özgür ve bağımsız değil. Hamas’ın siyaset belgesini inceledikten sonra detaylı görüşlerimizi açıklarız” ifadelerini kaydetti.

“Terör gurubuyla müttefiklerimizin görüntü vermesinin şık olmadığını ifade etmek gerekir”

Türkiye’nin Suriye ve Irak’ın kuzeyinde gerçekleştirdiği harekatların milli güvenlik için yapıldığını söyleyen Kurtulmuş, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin sınır dışında attığı adımlar milli güvenlik içindir. Laf olun diye bu operasyonlar yapılmıyor. Türkiye’nin sınır güvenliğini korumak ve terör tehdidini kaldırmak için zorunlu olarak yapılan işlerdir. Terörün cenneti olan bölgede müttefiklerimize Suriye ve Irak’ın toprak bütünlüğünü korumak tavsiyesinde bulunuyoruz. Biz bu bölgede ABD ve Rusya’yla ortak yeni perspektifler geliştirmek üzere samimi olarak çalışmaya hazırız. Terör gurubuyla müttefiklerimizin görüntü vermesinin şık olmadığını ifade etmek gerekir. Kilis’e düşen bombaların hesabı yok. Fırat Kalkanı Harekatıyla o bölge güvenlik altında alındı.”

Caner Ünver

