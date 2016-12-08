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Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş Hz. Mevlana'yı anma törenlerine katıldı

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Hz. Mevlana'nın 743. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenlerine katıldı.

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş Hz. Mevlanayı anma törenlerine katıldı

08 Aralık 2016 00:36

Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, 7-17 Aralık tarihlerinde gerçekleştirilecek Hz. Mevlana'nın 743. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri'nin başlaması dolayısıyla geldiği Konya'da çeşitli programlara katıldı. Numan Kurtulmuş, programlarının ardından Konya Valisi Yakup Canbolat, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekilleri ve protokol mensupları ile törenlerin akşamki bölümüne katılmak üzere Konya Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Kültür Merkezi'ne geçti. Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, bu yıl törenlerin "birlik vakti" temasıyla gerçekleştirildiğini ve bu mesajın çok anlamlı olduğunu belirterek, "Hazreti Mevlana'nın 'Biz, bu dünyaya bölmeye, parçalamaya ve dağıtmaya gelmedik. Biz bu dünyaya birleştirmeye, derlemeye, toparlamaya ve büyütmeye geldik' sözü, 'birlik vakti' sloganıyla son derece anlamlıdır ve bu yılki törenlere rehberlik edecektir. Bu söz, hem ülkemiz için, hem de paramparça edilmiş coğrafyamız için yeniden uyarıcı bir mahiyette, hepimizi yeniden uyandırmasını temenni ediyorum. Hazreti Mevlana, 'Gel, ne olursan ol gel' çağrısıyla insanları bir olana, tek olana, irfani olana ve hikmete ait olana davet etmiştir. Aslında, Hazreti Mevlana, tek kelimeyle kesret içinde vahdete ve tevhide davet etmiştir. O davetin, bugünlerde çok daha fazla ihtiyacımız olan bir davet olduğunu ifade etmek isterim" dedi.

Konya Valisi Yakup Canbolat ise, Mevlana Hazretlerinin düşünceleriyle günümüze ışık tuttuğunu, şiddetin, ayrılıkların yaşandığı dünyada, onun sözlerine her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek de, törenlerin şehir, ülke ve insanlara hayırlar getirmesini dileyerek, "Mevlana Hazretlerinin sözlerini, 743 yıl sonra da aynı hassasiyetle dinliyoruz. Törenlerde 150'ye yakın programla büyük bir kültür hareketine ev sahipliği yapacağız. Misafirlerimizi bekliyoruz" şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmaların ardından sema töreni gerçekleştirildi. 

Barış Gök - Uğur Sarı
 

Etiketler: Numan Kurtulmuş


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