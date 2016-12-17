NTV canlı yayınında soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kayseri'deki terör saldırısı ile ilgili "Doğrudan asker hedef alındı" dedi. Şehitlerden dokuzunun kimliğinin tespit edildiğini belirten Kurtulmuş, ilk bulguların PKK'yı işaret ettiğini belirtti.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, “Son derece hain bir saldırı. Saldırı doğrudan doğruya askerlerimize yapılan bir saldırı. Güvenlik birimimize yapılan bir intikam saldırısı. Adli tıppın tespit etmiş olduğu 9 şehitimiz var. Kimlikleri tespit edilen 9 asker şehitimiz var. Şu andaki bütün işaretler PKK’yı gösteriyor. Güvenlik birimlerimiz olay yerindeki tüm detayları araştırıyor, kesinleşince açıklayacağız. İşin arkasında lojistik destek var, siyasi planlama var. Kayseri’nin seçilmiş bir yer olduğu anlaşılıyor. Kayseri kesinlikle tesadüf değil. Hiçbir terör örgütü tek başına değildir. Hepsinin arkasında mutlaka askeri, siyasi destek vardır. Cerablus operasyonu, Halep hakkında takındığımız kesin tavır, Suriye’de bir terör koridoru oluşmayacağını söylememiz, PYD’ye PKK’ya destek veren bazı ülkeleri rahatsız ettiği anlaşılıyor. Türkiye’yi kimse terör üzerinden hizaya sokmaya çalışmasın. Terör örgütlerine hiçbir destek vermesinler, faaliyetleri kınamak yetmiyor. İki yüzlü paylaşımlar yerine, terör örgütünün her türlüsüyle mücadelede yanımızda olsunlar. Bu saldırıların hepsi 15 Temmuz’un artcı depremleridir. 15 Temmuz’da Türkiye’nin önünü kapatmak istediler başaramadılar ama vazgeçmediler. Bu saldırıları yapanlar Türkiye’nin sınır ötesinden destek ve emir alıyorlar. Dolayısıyla terörle mücadele sadece ülkemiz sınırlarında değildir. Türkiye Suriye’de de Irak’ta da mücadelelerine devam edecektir. Türkiye’de sünni ve alevi çatışması çıkarılmaya çalışılıyor. Aynı şekilde Türk-Kürt çatışması. Bu aşamada milli birlik ve beraberlik önemli. İstiyorlar ki biz diz çökelim, boyun eğelim. Ama herkes günlük işlerini yapmaya devam edecek. Aksi takdirde zaten terör örgütünün istediğini yapmış oluruz" diye konuştu.