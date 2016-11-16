Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, TRT World Tanıtım Gecesi’ne katıldı. Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşma yapan Kurtulmuş, “TRT’nin son zamanlarda ortaya koyduğu tarihi dizilerin, halkımızın büyük bir kesimi tarafından ilgiyle izlendiği de malumdur. Bu çerçevede Diriliş Ertuğrul dizisinin, Türkiye için bir marka olduğunu, TRT’nin göz bebeği bir dizi olduğunu ifade etmek isterim. Ayrıca, Diriliş Ertuğrul’dan bahsetmemiz, iki akşam evvel maalesef hiç hak etmediği bir muamele ile karşı karşıya kalarak, bir ödül töreninde karşılaştığı o son derece yanlış tavrı kınadığımızı da ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

“Diriliş gibi nice dizileri yapacağız, yaptıracağız”

Diriliş Ertuğrul dizisine TRT’nin kapılarını açanlara teşekkürlerini sunan Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Diriliş Ertuğrul, birilerinin vereceği bir ödüle muhtaç değildir. Diriliş dizisinin ödülünü milletimiz veriyor ve yayınlandığı her akşam birinci oluyor, özeti de ikinci oluyor. Diriliş’e emeği geçenlere, Diriliş’e TRT’nin kapısını açanlara teşekkür ediyoruz, emeğiniz var olsun. Diriliş gibi nice dizileri yapacağız, yaptıracağız. Türkiye'de bu aziz milletin, tarihiyle, kültürüyle buluşmasının önünü açacağız ve bu yolda ilerleyeceğiz.”

Caner Ünver