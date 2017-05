Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş’tan öğrencilere 'elif gibi dik olun' nasihati

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kastamonu Üniversitesi tarafından Kuzeykent miting alanında düzenlenen 2016-2017 akademik yılı mezuniyet törenine katıldı. Kastamonu Üniversitesi’nin mezuniyet töreninde konuşan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, anneleri ve babaları tebrik ederek, çocuklarının bugünlere bir günde gelmediklerini ve uzun emekler sonucu bu yaşlara eriştiğini söyledi. Anne ve babaların evlatlarını yetiştirirken yemeyip yedirdiği, içmeyip içirdiğini, ellerindeki bütün imkanları evlatlarının yetişmesi için harcadıklarına dikkat çeken Kurtulmuş, “Evlatlarınızda sizlerin bu çabalarını boşa çıkarmadı. Şimdi en büyük armağanı evlatları, anne ve babalarına vermiş oluyor” dedi.

Çocuklarının da bu emekleri boşa çıkarmadığını söyleyen Kurtulmuş, “Birçoğunuz ana kucağından ayrılarak gurbetlere geldi. Kastamonu güzel bir şehir ama bir kısmınız uzun süre gurbette kaldı. Gurbetin zorluklarıyla okuyarak diplomanızı aldınız. Allah bu diplomanızı hayırlı etsin. Diploma sahibi oldunuz ama inşallah iyi birde iş sahibi olursunuz. Elde ettiğiniz bu diplomalarla inşallah devlete, millete ve insanlığa hayırlı işlerde bulunursunuz. Bununla birlikte inşallah iyi bir eşlerde bulup güzel bir aile hayatı kurarsınız” diye konuştu.

Mezun olacak gençlere de nasihatlerde bulunan Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Diploma her şey değildir. Asıl olan insanın erdemli, faziletli ve erdemle olmasıdır. Her biriniz öylesiniz. Hayatta çok zorluklarla karşılaşacaksınız. Hayat, her zaman bu eğitim hayatınızda olduğu gibi böyle problemsiz, sorunsuz, neşeli olmayacak. Nice yanlışlıklar göreceksiniz. Hayatın nice cilveleriyle karşılaşacaksınız. Nice yanlış insanlarla nice yanlış meselelerle karşılaşacaksınız. Siz hiçbir zaman doğruluktan ayrılmayın. Karşınızdakiler hangi yanlışlığı yaparsa yapsın siz elif gibi dimdik olun, elif gibi dosdoğru olun ve hayata hep erdemli ve faziletli olarak devam edin. Bilgili olmanın yanında dünyada olanları takip edin. Bilginiz arttırın, meslekteki bilginizi arttırın ama her zaman bilgi tek başına yeterli değildir. Bilginin yanında hikmetli ve irfanlıda olun. Yani insanlara hayırlı hizmet edebilmek için gayret edin, insanlara en güzel şekilde hizmet edin. Bu mesleklerinizi, bu millete hizmet için insanlara hizmet etmek için kullanın. Allah yardımcınız olsun. Siz bildiklerinizle amel edin, Allah size bilmediklerinizi öğretecektir. Siz insanların müşkülünü ortadan kaldırmak için gayret edin, Allah sizi darda koymayacaktır. Her zaman eşlerinizle, dostlarınızla, arkadaşlarınızla ve ailenizle Allah sizi hep beraber mutlu ve mesut yaşamanızı nasip etsin.”

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ise, Kastamonu Üniversitesinin fakültelerde ve yüksekokullarda açılan yeni bölümlerle büyümeye devam ettiğini belirterek, “2017-2018 Akademik Yılı için Tıp Fakültemize ilk öğrencilerimizi alacak” dedi.

Kastamonu Üniversitesinde 2017 yılı itibariyle toplam 27 bin 265 öğrencinin tahsil gördüğünü ifade eden Rektör Aydın, “2017 yılı itibariyle üniversitemizde 40 ülkeden toplam bin 514 milletlerarası talebemiz mevcuttur. Bugün itibari ile 8 patenti, bir teknoloji tasarımı tescil edilmiş olan üniversitemiz teknoloji üretebilir hale de gelmiştir” diye konuştu.

Kastamonu Üniversitesinden 5 bin 753 öğrencinin mezun olduğunu söyleyen Rektör Aydın, “Sevgili gençler; hayatınızın bu önemli dönüm noktasında sizleri en kalbi hislerle kucaklıyor, gelecek günlerin size başarı, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ediyor; gözlerinizden öpüyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından 2016-2017 eğitim-öğretim dönemini birincilikle tamamlayan Hediye Nur Büyüksamancı, yaş kütüğüne plaketini çaktı. Ardından Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, dönem birincisi olan Büyüksamancı’ya hediyesini takdim etti. Daha sonra Yüksekokullarda birinci olan öğrencilere hediyeleri verildi. Törende ayrıca üniversiteyi çeşitli organizasyonlarda temsil eden öğrencilere de madalyaları verildi. Halk oyunların gösterisinin yer aldığı mezuniyet töreninde, Kastamonu Üniversitesinde okuyan yabancı öğrenciler halk oyunlarını sergilerken Kastamonu’nun yöresel oyunları da oynandı. Törenin ardından Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ile birlikte öğrenciler, hep bir ağızdan yemin ederek keplerini hep birlikte hava atarak mezun olmanın sevincini yaşadı. Törende Kurtulmuş, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen öğrencileri de kırmadı.

Törenin sonunda ise, sanatçılar Merve Özbey ile Erdem Kınay sahne alacak.

Vedat Yunus İkizoğlu