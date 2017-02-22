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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Orta Doğu Türk iş adamları için bir nimet

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleriyle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Orta Doğu bugün sıkıntılı olarak görülebilir. Ama bu coğrafya büyük bir nimet. Belki üç yıl sonra sizler Orta Doğu’yu ‘nasıl yeniden inşa ederiz’i konuşuyor olacaksınız” dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek: Orta Doğu Türk iş adamları için bir nimet

22 Şubat 2017 20:13

Bursa’da bir dizi temasta bulunan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) üyeleriyle buluştu. Meclis salonunda iş adamlarına seslenen Şimşek, “Küresel kriz, Türkiye’nin kendi iç dinamikleri, Orta Doğu’daki sıkıntılar, terör, seçimler ve son olarak ise hain darbe girişimine rağmen 2003 yılından bu yana Türkiye yüzde 5,9 büyüdü. Enflasyonu tek hanede tutan bir ülkeyiz” diye konuştu.

"Geleceğe yatırım yapmaktan korkmayın”

Risk alacak yatırımcı olması gerektiğini ifade eden Şimşek, “Bununla beraber orijinal fikirleri olacak girişimciler gerekiyor. Üniversite ve sanayinin yakın çalışması gerekiyor. Orta Doğu bugün sıkıntılı olarak görülebilir. Ama bu coğrafya büyük bir nimet. Belki üç yıl sonra sizler Orta Doğu’yu ‘nasıl yeniden inşa ederiz’i konuşuyor olacaksınız. 'Oradaki projelere nasıl mal yetiştiririz'den bahsedeceksiniz. Onun için bu coğrafya çok ciddi fırsatlar içeriyor. Geleceğe yatırım yapmaktan korkmayın” şeklinde konuştu.

"Bilirkişi reformu yaptık"

Yargının hızlı olmasının iş dünyası açısından önemli olduğuna işaret eden Şimşek, “Geçen sene çok önemli iki adım attık. Bu sene de çok önemli iki adım daha atacağız. Geçen sene istinaf mahkemelerini devreye sokarak nihaî olarak bölgesel yargıtayı kurmuş olduk. Bilirkişi reformu yaptık. Yargının gecikmesinde en önemli konu bilirkişiydi. Şimdi önümüzde modern ara buluculuk ve ihtisas mahkemeleri kaldı. Taslaklar hazır. Bu sene inşallah bu reformlar hayata geçer. Yargı performansa dayalı karar verebilecek bir yapıya kavuşur” dedi.

Daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen toplantıda Bakan Şimşek, iş adamlarının sorularını cevapladı.

Abdullah Çibir 

 

Etiketler: mehmet şimşek


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