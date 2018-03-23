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Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Vodafone standını ziyaret etti

Vodafone Türkiye’nin, katılımcıları Vsmart Veysi isimli robotun karşıladığı Uludağ Ekonomi Zirvesi'ndeki standı büyük ilgi gördü. Standı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan’dan Türkiye'deki işletmelere ve belediyelere sundukları çözümler hakkında bilgi aldı.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek Vodafone standını ziyaret etti

23 Mart 2018 16:20

Vodafone Türkiye,Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde kurduğu standında yeni teknoloji ve çözümlerini tanıttı. Katılımcıları Vsmart Veysi isimli robotun karşıladığı stant yoğun ilgi görürken, Vodafone Türkiye CEO'su Colman Deegan standı ziyaret eden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’e, Vodafone olarak işletmelere ve belediyelere sundukları teknolojik çözümler hakkında bilgi verdi. 

Geleceğin şehircilik ve ulaşım çözümleri tanıtıldı 

Katılımcılara akıllı şehirlerle enerji tasarrufu, verimlilik ve iş süreçlerinin optimizasyonu konusunda neler yapılabildiğine ilişkin sanal gerçeklik deneyimi yaşatılan stantta, Smart Car otonom araç ile akıllı şehirlerle entegre bir gelecekte; sürücüsüz araç kullanma, akıllı park sistemi, arabadan online toplantıya katılabilme gibi katma değerli ulaşım çözümleri de tanıtıldı.Geleceğin teknolojisi akıllı sürüş sistemi ile sürücülerin karşısına aniden çıkan arabalar veya yayalara karşı otomatik olarak duran otonom araçlar ayrıca, sokak aydınlatmaları ile entegre çalışarak kırmızı ışıkta durup yeşil ışıkta giderek otomatik bir sürüş keyfi yaşatıyor.  

 

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