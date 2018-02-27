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Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ'dan şeker pancar açıklaması

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Şeker pancarı kotalarının bütünü muhafaza edilmektedir ve bu özelleştirmede fabrikaların özelleştirileceği şirketler, fabrikaları uzun bir müddet boyunca çalıştırmak yükümlülüğündedir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağdan şeker pancar açıklaması

27 Şubat 2018 20:43

Akdağ, TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin şeker fabrikaları ile ilgili sorusunu cevapladı. Akdağ, şeker fabrikaları ile ilgili olarak, "Burada özellikle hem işçilerimizin hem çalışan diğer memurlarımızın hem de şeker pancarı üreticisinin korunmasıyla birlikte gerçekleştirilecektir. Şeker pancarı kotalarının bütünü muhafaza edilmektedir ve bu özelleştirmede fabrikaların özelleştirileceği şirketler, fabrikaları uzun bir müddet boyunca çalıştırmak yükümlülüğündedir. Bu meseleyi biz enine boyuna tartıştık doğrusu. Üstünde en çok durduğumuz husus işçilerin, memurların korunması ve şeker pancarı üreticisinin korunması konusuydu. İnanıyorum ki yakında şartnameler de açıklanınca hem çalışanları hem de şeker pancarı üreticisini -bütün kotalarıyla beraber altını çizerek söylüyorum- koruyan bir özelleştirmenin yapıldığını hep beraber göreceğiz. Buradaki köylümüzün, şeker pancarı üreticimizin korunması esastır. Yani konunun nişasta bazlı şeker üretimi ya da tüketimi ya da kotalarıyla herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır" dedi.

 

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