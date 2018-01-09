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Başbakan Yardımcısı Şimşek, Batman’da cenaze törenine katıldı

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden iş adamı Necat Nasıroğlu’nun Batman’da düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Batmanda cenaze törenine katıldı

09 Ocak 2018 18:24

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, TBMM eski başkanlarından Cemil Çiçek, eski İçişleri Bakanı Abdulkadir Aksu, Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve Türkiye’nin tanınmış birçok işadamı, önceki gün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden FERNAS Holding Kurucusu Necat Nasıroğlu’nun cenaze törenine katılmak üzere Batman’a geldi. Özel uçakla Batman’a gelen bakan ve iş adamlarını havaalanında, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy ve kamu kurumlarının müdürleri karşıladı. 

İl Müftüsü Turgut Erhan’ın kıldırdığı cenaze namazı sonrası konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, “Çok değerli büyüğümüz, çok saygı gösterdiğimiz, çok sevdiğimiz, Batmanımızın, ülkemizin yetiştirdiği ender, hayırsever, başarılı bir ağabeyimizi Necat ağabeyi kaybettik. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Gerçekten hepimizin takdir ettiği çok değerli bir ağabeyimiz. Takdiri ilahidir. Ben siz değerli dostlarına ve kederli ailesine Allah’tan sabırlar diliyorum” dedi.

Aile kabristanlığına defnedilmek üzere Batman’a bağlı Kayabağı köyüne götürülen Nasıroğlu’nun cenazesi, dualar eşliğinde defnedildi.  

Osman Arslan-Hüseyin Sakar
 

Etiketler: mehmet şimşek

 

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