Başbakan Yardımcısı Şimşek enflasyon rakamlarını değerlendirdi

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in Ocak ayı enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Enflasyonla mücadelede gösterilen kararlılığın meyvelerinin alınmaya başlandığını belirten Şimşek, "Enflasyon Ocak ayında yıllık yüzde 10,35 olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam, geçen yıl enflasyonun zirve seviyesinden 263 baz puan ve yıl sonu seviyesinden 157 baz puan daha düşüktür. Enflasyonu en kısa zamanda tek haneli seviyelere çekmek için çabalarımızı artıracağız ve gerekli adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.

Para ve maliye politikaları eşgüdümü çerçevesinde kamu fiyat ayarlamalarında azami hassasiyet gösterildiğini kaydeden Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, "En son Avrasya tüneli geçiş ücretlerinde yaptığımız KDV indirimi bu desteği yansıtıyor. Böylelikle ulaşım maliyetleri üzerinden de dezenflasyona katkı veriyoruz. Gıda Komitesi çalışmaları orta ve uzun vadede enflasyondaki oynaklığı belirgin ölçüde azaltacaktır. Son dönemde ürün ihtisas borsası çalışmaları başta olmak üzere bu yönde yapısal nitelikte önemli kararlar alındı" ifadelerini kullandı.

Para politikasının kararlı duruşu ve yapısal reformlardaki adımların bir yansıması olarak gelecek dönemde kurdaki göreli istikrarın da enflasyondaki düşüşe katkı vermesini beklediklerini vurgulayan Şimşek, bu çerçevede çekirdek enflasyon göstergelerinin kademeli olarak azalacağını tahmin ettiklerini bildirdi.