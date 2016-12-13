Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, IFC'nin “Türkiye’de Özel Sektör: Sürdürülebilir Kalkınma” paneline onur konuğu olarak katıldı. Şimşek burada yaptığı konuşmada ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Özel sektörün sorunlarını yok sayamayacaklarının altını çizen Şimşek, “Özel sektörün sorunları bir anlamda devletin sorunlarıdır. Onun için bunları birlikte yapacağız ama aşırı risk almayı da birtakım kurallara bağlamamız gerekebilir önümüzdeki dönemlerde. İpuçlarını veriyorum bu konular çalıştığımız konulardır. Biz özel sektörümüzle birlikteyiz özel sektörümüzün yanındayız. Özel sektörün sorunlarına kayıtsız kalmayız” dedi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in açılış konuşmasını yaptığı, ev sahipliğini ise IFC Başkanı ve CEO’su Philippe Le Houérou ile IFC Başkan Yardımcısı Dimitris Tsitsiragos’un üstlendiği panelde Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Fiba Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Özyeğin, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince ve Boyner Grup Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Boyner de olarak yer aldı.

Şimşek açıklamasında kısa vadede Türkiye'nin en önemli meselesinin anyasa değişikliği olduğunu söyleyerek “Kısa vadede küresel belirsizlikler ne ölçüde giderilir bilemem ama Türkiye'ye ilişkin şunu rahat bir şekilde söyleyebilirim. Kısa vadede Türkiye'nin en önemli meselesi anayasa değişikliği. Uzun bir süredir gündemde. Doğru kurgulanırsa ki inanıyorum ki o çerçevede gerçekleşecek. Türkiye'de yönetimde istikrarı temsilde adaleti sağlayabilirsek aslında orta uzun vadeli Türkiye'nin görünümünü iyileştirecek bir reform. Çok kapsamlı bir yapısal reform gündemimiz var. 2016 yılında kısmi de olsa bir ilerleme sağladık. Ama yapacağımız çok şey var. Liste uzun” dedi.

“Savunma Sanayii'nde Türkiye, yavaş yavaş ihracatçı konuma gelmeye başladı”

Şimşek, sıkıntıların yanında Avrupa'yla pozitif gündeminde var olduğunu söyledi. Şimşek, “Biliyorum sıkıntılı bir çok konu var ama pozitif gündem de var. Mesela gümrük birliğinin bire anlamda genişletilmesi güncellenmesi bence Türkiye'ye muazzam bir şekilde değer katar. Avrupa Birliği ile çok daha kapsamlı yeni nesil bir gümrük birliği ve genel anlamda tüm dünyayla ilişkilerimizin rasyonel gerçekçi ve pragmatik bir zeminde götürülmesi meselesi Türkiye'nin en önemli önceliklerinden biri olacaktır. Savunma Sanayii'nde Türkiye önemli ithalatçı konumundan yavaş yavaş ihracatçı konuma gelmeye başladı. Çünkü orada odaklandık ama yetmez aynı şeyi enerji de ve diğer sektörlerde de kurgulamamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Türkiye'nin girişimcilik ruhu sıkıntılar var diye kaybolmayacak”

Türkiye'nin girişimcilik ruhunun sıkıntılar var diye kaybolmayacağını belirten Şimşek, “Girişimcilik ruhu tam aksine güçlenecek. Bu girişimcilik ruhu birçok stres testinden geçti. Belki önümüzdeki dönemde tüketicilerde olduğu gibi makro ihtiyati bir çerçeveyi burada oturtmamız gerekecek. Çünkü özel sektör bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Özel sektör Türkiye'yi bu noktaya getirmiştir. Bu özel sektör ile biz güçlüyüz. Özel sektörün sorunları bir anlamda devletin sorunlarıdır. Onun için bunları birlikte yapacağız ama aşırı risk almayı da birtakım kurallara bağlamamız gerekebilir önümüzdeki dönemlerde. İpuçlarını veriyorum bu konular çalıştığımız konulardır. Biz özel sektörümüzle birlikteyiz özel sektörümüzün yanındayız. Özel sektörün sorunlarına kayıtsız kalmayız” diye konuştu.

Ali Canberk Özbuğutu

