Başbakan Yardımcısı Şimşek: 'Yapay zeka, bizim bu dönüşümü yakalamamız gerekiyor'

Bazı temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Mavera Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Gaziantep Tarihi Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada Gaziantep’in 96 yıl önce çok zor günlerden geçtiğini belirterek, verilen mücadele ile başarılı olunduğunu söyledi. Şimşek, ''O yokluk ve zorluklar içinde vatan ve bayrak için muazzam bir mücadele sergilenmiş, ülkemiz zor şartlarda buradaki istilayı kabul etmemiş. Bugün de maalesef 100 yıl önceki oyunlar halen sergileniyor. Bence 96 yıl önce Gaziantep'te olan o ruhun bugün devam etmesi çok önemlidir. Aslında bugün Gaziantep sanayideki dönüşümüyle ülkemizin en önemli dinamosudur. Çevresindeki ateş çemberine rağmen başarıdan başarıya koşuyor. Bugün Gaziantep 96 yıl önceki sıkıntılarını geri bırakmış, Ortadoğu’nun ticaret üssü durumundadır. Şimdi önemli olan bizim Gaziantep’in katma değerini yukarı çekmemiz. Türkiye dünyadaki sanayi devrimini geriden takip etti. Şimdi 4. Sanayi devridir. Yapay zeka, bizim bu dönüşümü yakalamamız gerekiyor. Dünya o kadar hızlı gelişiyor ki, metropollerin önemi daha çok ön plana çıkıyor. Eğer Türkiye başaracaksa Gaziantep gibi Türkiye'nin yeni dinamo motorlarının çalıştırması lazımdır. Biz hükümet olarak elimizden geleni yapıyoruz. Yerelde belediyelerimiz büyük bir çaba içerisinde. Bu coğrafyada büyük oyunlar oynanıyor. Avrupa sınırlarını kaldırırken Ortadoğu’da neredeyse her kabile için farklı bir sınır istiyor. 96 yıl önceki şuuru canlı tutmak çok önemlidir. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmeliyiz. Biz bu coğrafyada kardeşlik hukuku içerisinde herkes için daha çok hak ve özgürlük ama etnik ve mezhepsel sınıflar oluşturmadan çalışıyoruz. Türkiye medeniyet yarışında yoluna devam ediyor. Türkiye son 15 yılda Avrupa ile arayı 25 puan kapattı. Bu önemli bir başarı ama bu yetmez devamını getirmemiz gerekiyor. Ülkemiz için buradaki hamleler ilham kaynağı oluşturacak. Petrolümüz yok ama girişimcilik ruhumuz var, genç dinamik nüfusumuz var. Türkiye'nin geleceği parlaktır. Öğrenci nüfusumuz Avrupa’da olsaydı oranın 8. nüfus olarak büyük ülkesi konumunda olurdu'' diye konuştu.

Sempozyuma Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Nejat Koçer, Ahmet Uzer, Canan Candemir Çelik, Mehmet Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Mehmet Eyup Özkeçeci, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Beyhan Hıdıroğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Lider Olgun - Orhan Erkılıç

