Gaziantep'in Nizip ve Karkamış ilçelerinde partililerle bir araya gelen Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek yaptığı konuşmada, ülkenin önemli bir dönemden geçtiğini söyledi. Türkiye'nin böyle bir dönemde çok büyük badireleri en az zararla atlatmaya çalıştığına işaret eden Şimşek, bu süreçte birlik ve beraberliğin önemine vurgu yaparak, "Belki de 2. Dünya Savaşı sonrası dönemdeki en zor ve bu coğrafya açısından en zor sıkıntılı süreci yaşamaktayız. Fakat milletimizin birlik ve beraberliği, Cumhurbaşkanımızın milletle tek yürek olmasıyla bu süreç de en az zararla atlatılacaktır. Tekrar çok güçlü bir şekilde geleceğe, 2023 ve sonrası hedeflerimize yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tabii ki bu yakın coğrafyada 100 yıl önce çok büyük bir oyun oynandı. Şimdi sanki yeniden bu oyunun farklı sahneleri oynanır gibi durum söz konusu ama çok şükür ülkemiz, milletimizin desteğiyle çok güçlü bir şekilde bunların hepsini atlatır" şeklinde konuştu.

Türkiye'de güçlü bir iktidar ve istikrarın ülkenin başına gelebilecek çok daha büyük felaketleri engellediğine dikkati çeken Şimşek, siyasi istikrarın benzeri az görülen hain bir darbe girişimini engellediğini vurguladı.

Son dönemlerde siyasi istikrarı kalıcı hale getirmek için model değişikliğinin gündemde olduğunu hatırlatan Şimşek, "Türkiye, koalisyon Hükümetlerinden, siyasi istikrarsızlıktan çok çekti. 1970'lerde falan dünyada çok büyük sorun yaşamazken, ülkemiz büyük sorunlar ve sıkıntılar yaşadı. Düşünebiliyor musunuz, son birkaç yıldır Türkiye'de oynanan oyunlar koalisyon hükümetleri döneminde yaşanıyor olsaydı, Türkiye'nin hali ne olurdu? Sadece bunu düşünmemiz bile model değişikliğinin ne kadar gerekli olduğunu ortaya çıkarır. Başkanlık sistemi aslında basit haliyle siyasi istikrarı temin etmekle kalmayacak, aynı zamanda temsilde adaleti ve yönetimde istikrarı sağlayacak. Çünkü başkanlık sisteminde birçok aday yarışır, bir aday dönem için ülkeyi yönetir. Millet memnunsa bu 2 döneme çıkabilir. Aslında siyasi istikrarı sağlar. Bugün yüzde 10 barajından çok şikayet ediyoruz. Oysa başkanlık sistemi temsilde de adaleti sağlar" ifadelerini kullandı.

Başkanlık sisteminin Meclis'teki yasama ve denetim görevlerini çok iyi yürüttüğü bir sistem olduğunu anlatan Şimşek, dolayısıyla karşı yönde anlatılanların temeli olmayan açıklamalar olduğunu kaydetti.

Milletin böyle bir model değişikliğini güçlü bir şekilde destekleyeceğine inandığını dile getiren Şimşek, Türkiye'nin temellerinin sağlam olduğunu ve yapılan reformlarla temelin daha da sağlamlaştırılmaya çalışıldığını belirtti.

"Türkiye iyi bir performans yakaladı"

Türkiye ekonomisinin geçen yıl yüzde 4 büyüdüğünü anımsatan Şimşek, şunları kaydetti:

"Gelişmekte olan ülkeler yüzde 2 bile büyüyemedi. Biz onların iki katı büyüdük. Kamunun tamamına bakarsanız, bütçede dengeyi sağladı. Nereden bakarsanız bakın Türkiye, iyi bir performans yakaladı. Peki bu sene ne olacak? Son gelişmelerle mesela turizmde milli gelir 1.2 puan düştü. Sadece turizmin etkisiyle bunlar. Sadece Rusya ile ilgili değil bu yaşanan. Terör eylemleri de etkili oldu. Darbe girişimi başarısız oldu ama ülkenin enerjisi o alana yöneldi. Bir yandan da etrafımızdaki ateş çemberine rağmen ülkenin menfaatlerini korumaya gayret ediyoruz. Bunlara rağmen bu sene ülkemiz yüzde 3'ün biraz üzerinde büyüyecek. Sorunlar yok mu? var ama o sorunları çözmek için de güçlü bir hükümet var. Çok iyi tasarlanmış bir yol haritamız var. Sorunları çözmek için hükümetimiz sürekli çalışıyor. Esnafı şoklara karşı nasıl koruruz, çiftçiyi nasıl destekleriz diye."

Yatırımcılara çağrı

Başbakan Yardımcısı Şimşek, Türkiye'nin etrafında ve içeride yaşanan şokların etkisini minimize etmeye çalışan güçlü bir iktidara sahip olduğunu dile getirerek, "Yatırımcılar günübirlik iniş çıkışlara odaklanmasın. Bunlar gelir geçer. Eğer bir ülkenin temelleri sağlamsa kasırgalar bile esse kalıcı tahribat oluşmaz. Tabi ki bir yangın varsa ki Ortadoğu'da büyük bir yangın var, bunun güçlendirdiği, başımıza musallat olmuş bir terör var. Türkiye'ye karşı yoğun bir kampanya ve saldırı içindeler. Milletin desteği, sizlerin sahadaki çalışmaları olduktan sonra Türkiye tüm bu badireleri atlatır. Dünyadaki medeniyet ve kalkınma yarışında, Türkiye güçlü şekilde yoluna devam eder" diye konuştu.

