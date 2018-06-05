Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten kur açıklaması

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 'Gündem Özel' programında İhlas Medya Ankara Temsilcisi Batuhan Yaşar'ın sorularını cevaplıyor.
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in konuşmaların satırbaşları
-Vaatlerimizi yerine getirmeye başladık
-İmar Barışı kısa vadede gelir getirecek
-Türkiye'nin en güçlü yanı kamu maliyesi
-AB'de borcun gelire oranı yüzde 89
-Kamu borcunun gelire oranı yüzde 28
-Son yıllarda iç ve dış tehlikeler yaşadık
-Son Yıllarda terör Türkiye'yi hedef aldı.
-Terörle mücadelemiz Batıda yanlış anlaşılıyor
-Hala Türkiye aleyhtarı kampanya var
-2003'ten beri Türkiye yüzde 5.7 büyüdü
-Türkiye dünyadan da fazla büyüdü
-Türkiye sağlıkta ihracat üssü olacak
-Türkiye birçok ülkeye büyümede fark attı
-Geçen yıl 723 bin otomobil satıldı
-İnsanlarımız daha rahat konut alıyor
-Merkez Bankası kararları çok doğru alındı
Dövizle borçlanma sınırlandırılacak
-Döviz artışının vatandaşa doğrudan etkisi sınırlı
-Enflasyon mu? Büyüme mi' tartışması yanlış
-Enflasyon yükselirse büyüme hızı düşer
-Reyting kuruluşlarına rağmen yatırım yapılabilir...
-OHAL'i mecburen ilan ettik
Başbakan Yardımcısı Şimşek, seçim sonrası belirsizliğin azalacağını açıkladı
Bankaların sermaye yeterlilik oranı yüzde 16.7
Ekonomideki durum yönetilebilir
-Türkiye'nin dışa bağımlılığı azaldı
24 Haziran'dan sonra Mehmet Şimşek: Her zaman ülkemin hizmetindeyim
- Seçimden sonra kurdaki belirsizlik azalacak