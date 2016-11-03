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Başbakan Yardımcısı Türkeş, Makedonya Devlet Bakanı İlyas’ı kabul etti

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Makedonya Devlet Bakanı Dr. Beycan İlyas’ı kabul etti.


03 Kasım 2016 16:32

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Çankaya Köşkü’nde Makedonya Devlet Bakanı Dr. Beycan İlyas’ı kabulünde, İlyas’ı görmekten mutluluk duyduğunu ifade ederek, “Sizler bize Evlad-ı Fatihan’ın havasını getiriyorsunuz, bu da bize güç ve moral veriyor. Onun için sizlerle her sohbette biraz daha güçleniyoruz. Aynı zamanda tabii problemler varsa, bölgesel sıkıntılar varsa onlarla ilgili de sohbet, istişare imkanımız oluyor. O bakımdan sizleri burada ağırlamaktan memnunuz, hoş geldiniz” dedi.

Goncagül Özcan 

 


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