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Başbakan Yardımcısı Türkeş'ten HDP yorumu...

Başbakan Yardımcısı Türkeş: “Adam öldürmek, yaralamak, teröre yardım ve yataklık yapmak milletvekili görev ve kapsamı içinde değildir”

Başbakan Yardımcısı Türkeşten HDP yorumu...

07 Kasım 2016 20:45

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, “Adam öldürmek, yaralamak, teröre yardım ve yataklık yapmak gazetecilik fiilleri içinde değildir. Milletvekilliğinin görev ve kapsamı içinde de değildir. İki milletvekili de yurt dışında kaçaktır. Bizim karar vereceğimiz teröristti milletvekili mi oldu yoksa milletvekiliydi teröre yardım ve yataklık mı etti? Bunun çok iyi irdelenmesi gerekir” dedi. 

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını cevapladı. Türkeş, 2013 yılında Türk Dil Kurumuna 66 milyon 230 bin 330 72 kuruş TL intikal ettiğini belirterek, “2014 yılında 83 milyon 569 bin 263 TL, 2015'te de 92 milyon 11 bin 560 31 kuruş intikal ettirilmiştir. Türk Tarih Kurumuna 66 milyon 230 bin 330 lira, 2014 yılında 84 milyon 598 bin 354 TL, 2015 yılında 93 milyon 268 bin TL intikal ettirilmiştir” ifadelerini kullandı.

Türkeş, Nobel ödülüne atıf yaparak, “Aziz Sancar doğru bir tercih olabilir ama sözde soykırım iddialarını yaptığımızı iddia eden bir roman yazarına da verilmiş bir ödüldür. Nobel’i kendimize bir Atatürk ödülü için yuva açıcı olarak almamalıyız. Daha önceki yıllarda Atatürk ödülünün uluslararası arenada yanlış neticeleri oldu” şeklinde konuştu.

Milletvekillerinin tutuklanmasıyla ilgili olarak ise Türkeş, “Muhatap olduğu suç tutuklamayı gerektiriyorsa tutuklanır. Ya bu milletvekili, silah kaçakçısı, suçu sabit, televizyonlarda silah taşıdığı görünüyor. Şimdi gazeteci kimliği edinen her teröristi gazeteci olarak kabul edecek miyiz? Yoksa sadece gazetecilik yapan ve gazetecilik eylem ve fiillerinden yargılanan insanlardan mı bahsediyoruz? Bir terör örgütü a isimli bir haber ajansı kurmuş, önüne gelene kimlik dağıtıyor. Sonra bunlar terörle ilintili fiillerden tutuklandıklarında Avrupa Birliğinden geliyorlar ‘yav siz gazeteci tutukladınız’ diye. Adam öldürmek, yaralamak, teröre yardım ve yataklık yapmak gazetecilik fiilleri içinde değildir. Milletvekilliğinin görev ve kapsamı içinde de değildir. İki milletvekili de yurt dışında kaçaktır. Bizim karar vereceğimiz teröristti milletvekili mi oldu, yoksa milletvekiliydi teröre yardım ve yataklık mı etti? Bunun çok iyi irdelenmesi gerekir” dedi.

Komisyonda Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak da milletvekillerinin sorularını cevapladı. Kaynak, 4 bin 827 Suriye menşeli iş yeri olduğunu belirterek, 10 milyon dolar civarında olduğunu kaydetti.

Kaynak, şunları kaydetti:

“Türk Silahlı Kuvvetlerinin Fırat Kalkanı operasyonu ve Özgür Suriye Ordusunu desteklemesiyle Cerablus’un ve Suriye’nin içindeki bin 350 kilometrekarelik alanın bu unsurlarından temizlenmesiyle Suriye’den tek bir kişi gelmemiştir. Orada bir güvenli bölge oluşturulduğu takdirde mülteci sorunuyla karşılaşmayacağımızın delilidir. Hatta Cerablus’a bayramın birinci günü bin 273 kişi sınırı geçmek için başvurmuştu. Cerablus’a gidiyorlar. 40-80 bin Cerabluslu var.”

Eğitim imkanına kavuşan Suriyeli 470 bin 58 öğrenci bulunduğunu ifade eden Kaynak, “Toplam 510 bin öğrenci okutulmaktadır. Yüzde 60 oranına ulaştık. Üniversitelerde bu sene 9 bin 689 Suriyeli öğrenci bulunmaktadır. Bunun 8 bine yakını lisans, 791 yüksek lisans, 172 doktora, 650 ön lisans öğrencisidir” ifadelerini kullandı.  

Etiketler: Başbakan Yardımcısı Türkeş, HDP yorumu


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