AK Parti Ocak Ayı İl Danışma Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Türkeş, "15 Temmuz sonrasında görevden alınanlar konusu gündeme geldiğinde ‘bu kadar olur mu?’ Bu kadar adam yoktur bu işin içinde gibi iddialar oldu. Maalesef üzülerek söylüyorum ki hala çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"‘Dizüstü Milliyetçilik’ yani bu evdeki cihazlarla sosyal medyaya iki şey yazıp kendini mesuliyetten kurtulmuş gibi hissediyorsun"

Türkeş, Türkiye’nin gündeminden düşmeyen terör konusuna ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

"Son bir ay içinde İstanbul Beşiktaş’ta çevik kuvvet polislerimize saldırıldı. Ardından Kayseri’de komando birliğimizin oradan izne çıkan kahraman askerlerimize saldırı oldu. Ardından Rus Büyükelçisi öldürüldü. Bir suikaste kurban gitti. İstanbul Ortaköy’de bir gece kulübüne saldırıldı. Son olarak da bundan çok kısa bir süre önce İzmir’de Adliye Sarayı’nın önünde bir bomba patladı ve orada da maalesef şehidimiz var. Niye oluyor bunlar? Sosyal medyada herkes iki şey yazıp, paylaşınca yükten kurtulmuş gibi hissediyor. Batıda bunun bir tabiri var. ‘Dizüstü Milliyetçilik’ yani bu evdeki cihazlarla sosyal medyaya iki şey yazıp kendini mesuliyetten kurtulmuş gibi hissediyorsun. Öyle değil ama. Bunları daha ciddi daha derinlemesine incelememiz lazım. İstanbul Beşiktaş’taki çevik kuvvete yapılan saldırı ile İstanbul Ortaköy’deki gece kulübüne yapılan saldırı farklı saldırılar mıdır? İkisi de Türkiye’ye karşı yapılmıştır. Türkiye’nin birlik ve bütünlüğüne karşı yapılmıştır. Türkiye’deki beraberliğe kardeşliğe yönelik saldırılardır."

"Rusya Federasyonu sadece Türkiye’de bir Büyükelçi’yi yitirmekle kalmadı"

Terörün, Türkiye ile sınırlı kalmadığını, dünya çapında terörün ve şiddetin, cinnet halinin hakim olduğunu dile getiren Türkeş, "Bunu gözlemlememiz lazım. Bu sabah buraya gelmeden önce televizyonda haberlere bakıyorum. Amerika’da havalanında adamın bir tanesi çıkıyor 5 kişiyi öldürüyor. Şundan şöyle bir 15-20 gün öncesine gittiğimizde Rusya Federasyonu sadece Türkiye’de bir Büyükelçi’yi yitirmekle kalmadı. Rusya Federasyonu’na baktığınızda son 1 ayın içinde 100’ün üzerinde kaybı var" diye konuştu.

"Mücadelenin de yolu bunu yok etmektir"

Türkeş, dünyadaki terör örgütlerinin ortak noktalarına vurgu yaparak, "Bunların hepsi maşadır. Ateşi tutmak için dünyadaki yapıların kullandıkları maşadır. Bunların sebepleri ve gerekçeleri hiçbir sağlam alt yapıları yoktur. Kandan beslenirler, bunla mücadelenin de yolu bunu yok etmektir" mesajını verdi.

"Güçlü zannettiğimiz ülkeler o kadar güçlü değildir" diyen Türkeş, "Dünyada süper güç denilen ülkenin Irak gibi Birleşmiş Milletlerin kararı ile kurulmuş bir ülkede bile başarısız olduğunu biz bu coğrafyada gördük yaşadık. Onun için hiçbir yapıyı gözümüzde çok büyütmeyelim" ifadelerine yer verdi.

Benan Özben



