Başbakan Yıldırım, '1 dolara, göğüslerindeki bayrağı, inançlarını sattılar'

Başbakan Binali Yıldırım, Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından düzenlenen “Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu” isimli programa katıldı. Sempozyumda 15 Temmuz Darbe Girişiminin Anlamı, 15 Temmuz Darbe Girişiminin Uluslararası Etkileri ve 15 Temmuz Darbe Girişiminin Ardından Türkiye başlıklı konular konuşuldu. Programa, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve çok sayıda davetli katıldı.



Programda bir konuşma yapan Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ’yü dünyayı en sinsi terör örgütü olarak nitelendirerek, “ Bu hafta dolayısı ile yurt çapında çok yaygın anma etkinlikleri düzenliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız ile 15 Temmuz şehitlerimizin ve ülkenin bağımsızlığı için canımızı veren bütün şehitlerimiz için kabirleri başına gittik dualar okundu. Alçak darbe girişiminde 250 şehidimiz 2193 gazimiz var. Bu hafta anma etkinlikleri 16 Temmuz sabahına kadar devam edecek. Onları yalnız bırakmayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününde de sayın Cumhurbaşkanımız ile gazi meclis özel oturumunda birlikte olacağız” dedi.

“1 Dolara, göğüslerindeki bayrağı, inançlarını sattılar”



15 Temmuz’daki hain darbeci askerlerin, hak ettikleri cezayı alacaklarını söyleyen Yıldırım, “Kendilerine vatan savunması için emanet edilen tankları uçakları alçakça millete karşı kullandılar. Asker kılığına girmiş bu katiller terör örgütlerine atmadıkları onlarca bombayı özel harekat polislerimizin üzerine attılar. Milletimizin liderlerinin çağrısı ile meydanlara akın akın inmiş ve onun kararlılığı ile darbecilere karşı koymuştur. Bu hainler hak ettiği cezayı hukuk içerisinde alacaktır. Bunların masum rolü oynamasından hiç kimse etkilenmesin. Şehit yakınlarının ve gazilerimizin gönlü ferah olsun. 1 dolara üniformalarını, ruhlarını inançlarını sattılar, göğüslerindeki bayrağı ve milleti sattılar. Şunun dünya alem bilsin ki ihanetlerinin bedelini ödemeyen tek bir FETÖ’cü kalmayana kadar bu mücadele devam edecek” diye konuştu.

Almanya’da işten çıkarılan 500 bin çalışanın durumunu hatırlatan Yıldırım, “Almanya 500 bin devlet çalışanını 1 gecede kapıya koydu. Kimse onlara neden böyle yaptın demedi. Olay insan hakları mahkemesine de taşındı. Oradan çıkan karar ‘her devlet kendine sadakat gösteren memurlar ile çalışır’ oldu. Atılan kurşunlardan birbirlerini korumak için o gece insanlarımız etten duvar ördü. Ellerindeki bayrağı düşürmemek için birbirlerine kol kanat gerdi. SETA’nın ortaya koyduğu toplumsal araştırmayı herkesin mutlaka ve mutlaka okumasını tavsiye ediyorum. Bu araştırmada sokağa çıkan vatandaşlar ile görüşmelere yer verildi. Vatandaş diyor ki, ‘Sala okunduğu, ezan okunduğu için dışarı çıktım’. Çünkü vatandaş, zamansız okunan salanın cihad çağrısı olduğunu biliyor” şeklinde konuştu.

“Kararlı mücadelede ilerleyen günlerde devam edecek”



OHAL süreci ile ilgili bir konuşmada yapan Yıldırım FETÖ’nün siyasi ayağı eleştirilerine cevap vererek, “ Devletine milletine güvenen bir CHP seçmeni öğretmenin yönetiminin, bu sese kulak vermesini bekler. Ana muhalefetin adalet adı altında FETÖ’cüleri mahsum gösterme çabalarına bugünlerde şahit olduk. 15 Temmuz gecesi verdiğimiz kutsal mücadele hain terör örgütü ile mücadelenin ilk adımıdır. Milletimize ve devletimizin bütün kurumlarına sızan bu alçak yapının tamamen ortaya çıkarılması ve devletin bütün kademelerinden tasfiyesi için milletimize söz verdik. 15 Temmuz’dan bugüne kadar FETÖ dahil 3 terör örgüt örgütü ile mücadele eden bir ülkeyiz. TSK içine sızmış terör elemanları büyük oranda tasfiye edildi. Örgütün medya ayağı finans ayağı ortaya çıkarıldı. Bu kararlı mücadelede de ilerleyen süreçte devam edecek. Türk siyasi tarihine bu örgütün ortaya çıktığı 1966’dan beri bakın bu örgüt ile mücadele eden 2 dönem var birisi rahmetli Erbakan dönemi diğeri de Ak Parti Recep Tayyip Erdoğan dönemi. Tarihi olaylara dönüp bir bakın bunu göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

“Memurlar için kurulan komisyon 7 hakimden oluşuyor”



OHAL’de memuriyetinden çıkanlar ile yeni bir düzenlenme ile 685 nolu KHK ile komisyon kurduk. Hazırlıklar bitti. Bu komisyonun özelliği 7 hakimden oluşuyor. Bütün dosyaları teker teker izlenecek. Eğer uygun görülürse, talebi yerinde görülürse çıkarıldığı idareye 15 gün içinde iade edilecek. Değilse ise yargı yolu açılacak. İdare mahkemesine gidecek, sonra danıştay'a gidecek daha sonra AİHM’e kadar bütün yargı yollarını kullanacak. Onun için her şeyi hukuk anlayışı ile yapacağız” dedi.

Avrupa’daki patlamalar sonrası OHAL ilan eden ve sonrasında Türkiye’ye eleştiride bulunan Avrupa devletlerine seslenen Yıldırım, “ Bu milletin kapısı milli birlik ve beraberlik isteyen herkese açık olacak. Bu darbe hazırlığı 3,5 günlük, 3,5 yıllık hazırlık değil. Tam 50 yıl boyunca bu alçak terör örgütünün darbe hazırlığında ve devleti ele geçirme hazırlığında olduklarını anlıyoruz. Bunların maskesi 17-25 Aralık operasyonlarında çıkmıştır. Devletin içine sızmış, şantajcı, montajcı, haşhaşiler ile o tarihte büyük bir mücadele başlattık. 15 Temmuz unutulmayacak unutturulmayacak. Hafızalarımız hala çok taze” şeklinde konuştu.

“Hepimizin gözlerinden akan damlaların rengi aynı”



FETÖ’nün faaliyet gösterdiği ülkelere seslenen Yıldırım, “Eli kanlı FETÖ’cüleri ülkenizde barındırmayın. Çocuklarımız hala uçak sesi duyduğunda irkiliyor, helikopter sesi duyan vatandaş sağa sola ne oluyor diye bakıyor. Böylesi ağır bir travmanın 1 yıl içerisinde tamamen atlatılması zor. Birbirimiz ile her zamankinden daha çok kenetlenip birbirimizi daha çok seveceğiz. Farklılıklarımız var. Kimisi ela, kimisi kara, farklılıklarımız var ama farklı olmayan bir şey hepimizin gözlerinden akan damlaların rengi aynı. Birlikte Türkiye olacağız. Başka ülkemiz başka devletimiz yok” diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, sözlerinin sonunda 15 Temmuz şehitlerini andı.

Emrah Kuş