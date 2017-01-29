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Başbakan Yıldırım 15 Temmuz Gazisini ziyaret etti

Başbakan Binali Yıldırım, hastanede ziyaret ettiği 15 Temmuz Gazisi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’la telefonla görüntülü olarak görüştürdü.

Başbakan Yıldırım 15 Temmuz Gazisini ziyaret etti

29 Ocak 2017 19:33
Başbakan Yıldırım 15 Temmuz Gazisini ziyaret etti - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, Şişli'deki özel bir hastanede tedavisi devam eden 15 Temmuz Gazisi Mehmet Yaman'ı ziyaret etti. Babası Mustafa Yaman, başhekim ve doktorlarından bilgi alan Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı görüntülü olarak aradı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde darbeci askerleri durdurmaya çalışırken beynine mermi isabet eden ve yaklaşık 7 aydır yatağa bağımlı halde yaşayan Mehmet Yaman’a görüşme sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini hastanede de ziyaret edeceğini belirtti.

Bugün evlerine giderek ailesine geçmiş olsun ziyaretinde bulunacaklarını belirten Erdoğan, gazi Mehmet Yaman’a “Sesleri duyuyorsan gözlerini kapatıver. Evine gideceğiz” dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra gazinin babasına ise “Şimdi evinize gideceğiz. Eviniz Ümraniye Devlet Hastanesinin yanındaydı demi" diyerek adres bilgisini aldı.

Yapılan görüntülü görüşmenin ardından gazinin babası oğlunun sağlık durumu hakkında Başbakan Binali Yıldırım’a bilgi verdi. 


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