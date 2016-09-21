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Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köşesi'nin açılışını yaptı

AK Parti Genel Merkezi'nde '15 Temmuz Şehitler Köşesi'nin açılışını yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Hepsinin ismi bir yerlere verilecek, hepsinin ismi ölümsüzleştirilecek, çünkü bunu fazlasıyla hakettiler. Bunun çalışması da devam ediyor ve İstanbul'da, Ankara'da birer şehitlik yapıyoruz. Tabii ki onların geride bıraktıkları emaneti de bizim emanetimizdir" dedi.

Başbakan Yıldırım, 15 Temmuz Şehitler Köşesinin açılışını yaptı

21 Eylül 2016 13:36

Başbakan Binali Yıldırım, parti genel merkezindeki '15 Temmuz Şehitler Köşesi'nin açılışında yaptığı konuşmada, "15 Temmuz Türkiye'nin 79 milyon vatan evladının kahramanlık destanıdır. Dolayısıyla, bu kahramanlıkların hayatıyla ödeyen, şahadet şerbetini içerek bu ülke, millet için can veren, şehit olan bütün kardeşlerimizi bir kez daha anıyoruz. Allah bizlere onlarla komşu olmayı nasip eylesin. Gazilerimize, hayırlı uzun ömürler diliyoruz. 15 Temmuz şehitlerimiz asla ve asla bu millet tarafından unutulmayacak, unutturulmayacak. Çünkü, 15 Temmuz Türkiye'nin ikinci kurtuluş mücadelesinin adıdır. Dün tarihinde hiçbir millete nasip olmayan büyük bir kahramanlık destanını bu yiğitlerimiz yazdı. Cumhurbaşkanına, hükümetine, bayrağına sahip çıktı. Karşılarında tanklar, toplar, uçaklar vardı, ağır silahlar vardı. Onların nesi vardı, Allah'ı, imanı, inancı vardı ve elinde de ayyıldızlı bayrağı vardı. Onun için onların hatırasını yaşatmak, emanetlerine sahip çıkmak bizim en asli görevimizdir. Aziz şehitlerimiz, emanetiniz emanetimizdir. Rahat uyuyun" ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Genel Başkan Yardımcımızın ama bir o kadar da anlamlı faaliyetinden dolayı tebrik ediyorum. Şehitlerimizin hatırasını yurdun her köşesinde yaşatıyoruz. Hepsinin ismi bir yerlere verilecek, hepsinin ismi ölümsüzleştirilecek, çünkü bunu fazlasıyla hakettiler. Bunun çalışması da devam ediyor ve İstanbul'da, Ankara'da birer şehitlik yapıyoruz. Tabii ki onların geride bıraktıkları emaneti de bizim emanetimizdir. Hükümetimiz gereken her türlü çalışmayı yapmaktadır. FETÖ, bölücü terör örgütüyle mücadelede hayatını kaybeden şehitlere Alllah'tan rahmet diliyorum. Sizlerin gösterdiği dayanışma duygusu bu ülkenin en büyük kaynağıdır. En büyük teminatımızdır. Bütün şehitlerimizin ruhu için El-Fatiha."
Yıldırım'a çocuklar da eşlik etti. Köşede, 15 Temmuz'a ait fotoğraflar ve eşyaların da bulunduğu görüldü.

Enise Yapar 

 

Etiketler: Binali Yıldırım


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