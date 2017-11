Başbakan Yıldırım: '15 yıldır hizmet ederken, başımıza da gelmeyen kalmadı'

Başbakan Binali Yıldırım Erzincan’da Refahiye Meslek Yüksek Okulu ve Eneryagaz dağıtımı temel atma törenine katıldı. Refahiye ilçesinde düzenlene törende konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Doğduğum büyüdüğüm, iklimi sert insanı mert ilçemin insanlarıyla birlikte olmaktan çok mutluyum. Kemaliye - Dutluca yolunun temini attık. 22 kilometre yolda iki köprü, 16 tünel var. Gençler yolların kralı olmaz. Yolların kuralı olur tamam mı. Yolların mimarı olur. Eyvallah. Bugün Refahiyemize doğalgaz geliyor. Refahiye Doğalgaz ile buluşuyor. Çocukluğumuzu hatırlıyorum o teneke sobalar. Bir tarafı tuç olur. Bir tarafınız yanar bir tarafınız donar. Isınamazsınız. Devir değişti. İmkanlar gelişti. Şimdi doğalgazla odun kömür derdi yok. Rahat sıcakta öğrencilerimiz derslerini çalışacak. Yaşlılarımız ibadetlerini yapacak. Konfor rahatlık gelmiş olacak. Her şey Refahiye için. Herşey Erzincan için. Her şey Türkiye için. Milletimizi için. 80 milyon milletimizle vatan evladımızla gurur duyuyoruz. Hizmeti ibadet biliyoruz. İşimiz hizmet gücümüz millet diyoruz. Meslek Yüksekokulunu temelini atıyoruz. Hayırseverimize hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.

“İnsan odur ki bıraka bu dünyada bıraka bir insan. Eseri olmayanın yerinde yeller eser” diyen Başbakan Yıldırım, “Binlerce eserimiz memleketin her köşesinde yükseliyor. Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Alçakların huzurunda asla eğilmeyiz. 15 yıldır aralıksız bu güzel ülkeye bu güzel millete hizmet etme fırsatını verdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Unutmayalım bu yola çıkarken önümüzde liderimiz vardı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’la bu yola çıktık. İnsanı yücelt ki devlet yücelsin. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Artık hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Bu anlayışla yola çıktık. Durmadık, yorulmadık yılmadık ülkemizin kalkınması için gelişmesi için doğudan batıya, kuzeyden güneye ülkeyi yollarla donattık. Yolları böldük milleti birleştirdik. yolları böldük gönülleri birleştirdik. Yolları böleriz ama Türkiye’yi böldürtmeyiz” diye konuştu.

Dün Erzincan Üniversitesinin akademik yılı açılışı, Kongre merkezinin açılışına katıldığını anlatan Başbakan Yıldırım “İş adamları ve yatırımcılarla bir araya geldik. Erzincan’ın geleceğini konuştuk. Erzincan’ın yatırımlarını konuştuk. Bugünde burada hemşehrilerimizle birlikte hasret gideriyoruz. Refahiye’yi konuşuyoruz. Refahiye’nin geleceğini konuşuyoruz. İşte dumanlı dağı. Sırtını dumanlı dağına yaslamış Refahiye’in yiğit insanları bugün aldığımız bir kararla Refahiye’de çok büyük bir tabiat parkı yapmaya karar verdik. Muazzam bir eser oluyor. Hayırlı olsun. Refahiye 50 yataklı yeni bir hastane yaptık. Ayrıca bir ana okulu 6 sulama tesisi içme suyu ve köylerini de Refahiye’nin sıcak asfalt haline getiriyoruz” dedi.

15 yıl iktidarda olduklarını söyleyen Başbakan Yıldırım, “2002’de Türkiye iflas etmişti. İflas bayrağını çekmişti. Bankalar kapanmış, yazar kasalar hava uçuyor. Millet bir gecede yarı yarı fakirleşmişti. Zor günlerde umut olarak AK Parti çıktı ne dedik Yakın ışıkları Türkiye aydınlansın dedik. Sizde o ışıkları yaktınız. 15 yılda Türkiye’ye üç kat büyüttük. Sadece Erzincan’da 14 kilometrelik bölünmüş yol üzerine tamı tamına 330 kilometre daha bölünmüş yol yaptık. İşte hizmet bu. 6 bin kilometrelik Türkiye çapındaki yol miktarını tamı tamına 26 bin kilometreye yaklaştırdık. Hastaneler okullar ve tarım destekleri savunma sanayindeki gelişmeler 15 yıl boyunca Türkiye büyüdü. Milletimiz refahı daha da hissetmeye başladı. İşimiz burada bitmiyor. Daha yapacak çok işimiz var. Hatırlayın Refahiye Erzincan yolunu hatırlayın. Refahiye’den Köroğlu deresindeki yolu hatırlayın. O yolların ne durumda olduğunu hatırlayın. Hızlı tren birkaç yıl içinde geliyor. İstanbul’dan çıkacaksınız Ankara’ya, Ankara’dan Sivas’a Erzincan, Erzurum ve Kars. Oradan da yeni hizmete açtığımız Kars Tiflis Bakü demir yolu ile ta Çin’e kadar ipek yolunu ihya etmiş oluyoruz. Refahiye’ye yeni bir tabur kuruyoruz. 300 jandarma komando taburu Refahiye’de bulunacak. Buradan teröre terör yollarına göz açtırmayacak. Türkiye’ye yaptığımız hizmetleri saysak günler alır bitmez. Türkiye’nin her köşesinde 81 ilinde 970 ilçesinde ve 50 bin köyünde her karışında hizmetimiz var mührümüz var. 15 yıl boyunca gece gündüz demeden insanımızın yüzünü güldürmek ve geleceğe muassır medeniyetler seviyesine ülkemizi çıkarmak için var gücümüzle cumhurbaşkanımızın liderliğinde çalışıyoruz” diye konuştu.

15 yıldır hizmetlerini sürdürürken “Başımıza da gelmeyen kalmadı” diyen Başbakan Yıldırım daha sonra şunları söyledi: “Darba girişimi, kumpaslar, 15 Temmuz Fetö hain darbe girişimi. Alçaklar asker kılığına girmiş FETÖ teröristleri tanklarla toplarla uçaklarla milletin üzerine bomba yağdırırken milletimizin her ferdi gençlerimiz kadınlarımız erkeklerimiz Cumhurbaşkanın daveti ile meydanlara indi meydanları alçaklara dar etti. Sizlerde o gece meydandaydınız. Sizlerle ülkeye demokrasiye hükümete sahip çıktınız. Ay yıldızlı bayrakları indirmediniz”.

Diğer yandan, Başbakan Binali Yıldırım, Kemaliye-Dutluca karayolunun temel atma töreninin ardından helikopterle Refahiye – İliç arasındaki Sünebeli tünelinde de incelemelerde bulundu.

Abdullah Aslan