Başbakan Binali Yıldırım, iş dünyası temsilcileriyle Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Toplantıda Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Maliye Bakanı Naci Ağbal, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ve AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Mehmet Muş da katıldı. Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Türkiye’nin önde gelen 45 iş adamının katıldığı toplantı, iş dünyası ile güncel ekonomik konuları istişare etmek, katılımcıların görüş ve önerilerini almak amacıyla gerçekleştirildi.

Toplantının başında Ekonomi Bakanı Zeybekci bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda güncel ekonomik görünüm, Ekonomi Bakanlığının mal ve hizmet ihracatına yönelik yeni destek paketi ve yatırım teşviklerine yeni bir boyut getiren proje bazlı destek sistemi kapsamlı bir şekilde katılımcılarla paylaşıldı. Sunum sonrasında farklı sektörlere mensup iş dünyası temsilcileri ile, 65'inci Hükümet programının öncelikleri arasında yer alan özel sektör eliyle sürdürülebilir büyüme, yüksek teknoloji içerikli ve katma değeri yüksek ürünlerin üretimine dönük yatırımların artırılması, istihdam artırıcı önlemlerin yanı sıra, sanayi, üretim ve ihracata dayalı büyüme modelini geliştirmek adına karşılıklı istişarelerde bulunuldu. Katılımcılar, hükümetin uygulamaya koyduğu ekonomik reform çalışmaları, yeni teşvik yasası ve varlık fonunun kurulması gibi faaliyetlerinden memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Toplantıda konuşan Başbakan Yıldırım, “Türkiye ekonomisi 15 Temmuz’da çok büyük bir sınavı başarıyla atlattı. Ekonomisi sağlam olmayan bir ülke bu olayların 10’da birini yaşamış olsa altından kalkamazdı. Türkiye’nin durumunu bilmeyenlerin yanlış algısını düzeltmek için birlikte çalışmalıyız. Türkiye’nin gerçekleri ve algısı arasındaki farkı ortadan kaldırmak için kararlılıkla hep birlikte mücadele etmeliyiz” dedi. Başbakan Yıldırım, iş adamlarına 2017 yılının 2016’dan daha iyi olacağını söyledi.

Toplantıda söz alan iş dünyası temsilcileri ise, 15 Temmuz’dan sonra Türkiye ekonomisinin gücünü ortaya koyduğunu, gerek reel kesim, gerekse finans sektöründe hızlı bir toparlanma süreci yaşandığını ifade ettiler. Bu noktadan sonra geleceğe dönük projelerin ön plana çıkması gerektiğini, bu kapsamda da hükümetin kararlı duruşundan ve özel sektörü destekleyici adımlarından memnuniyet duyduklarını dile getirdiler.

Bu toplantıların kurumsal kimlik kazanacağı ve daha sık yapılacağının altını çizen Başbakan Binali Yıldırım, ilk defa 2004 yılında fikrini oluşturduğu İstanbul Boğazı Karayolu Tüp Geçiş Tüneli’nin (Avrasya Tüneli) 20 Aralık’ta yapılması planlanan açılışına iş dünyası temsilcilerini davet ederek toplantıyı sonlandırdı. Toplantı yaklaşık 5 saat sürdü.

