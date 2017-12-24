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Başbakan Yıldırım: 2018'de toplam 110 bin personel alınacak

Başbakan Binali Yıldırım, 2018 yılında kamuya toplamda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirileceğini söyledi.

Başbakan Yıldırım: 2018de toplam 110 bin personel alınacak

24 Aralık 2017 18:56

Başbakan Binali Yıldırım, Kilis Valiliğinde yaptığı basın açıklamasında, "2018'de devletin verdiği hizmetlerin daha kaliteli, daha eksiksiz bir şekilde yerine getirilebilmesi için Sağlık Bakanlığı'na 36 bin, Milli Eğitim Bakanlığı'na 20 bin, Adalet Bakanlığı'na 15 bin, Diyanet İşleri Başkanlığı'na 9 bin 500, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 10 bin 900, üniversitelerimize 4 bin, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na 2 bin ve üniversite hastanelerine 7 bin yeni personel alınacak. Böylece bütün kurumlarımızda 110 bin yeni memur alımı gerçekleştirilecek" dedi. 

Mehmet Ali Dağ

 

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