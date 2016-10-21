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Başbakan Yıldırım, '21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü'nü kutladı

Başbakan Binali Yıldırım, Afyonkarahisar’a gerçekleştirdiği ziyaretinde kendisini takip eden basın mensuplarının “21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü” kutlayarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Yıldırım, 21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutladı

21 Ekim 2016 18:04

Başbakan Yıldırım, Afyonkarahisar’da başlayan “AK Parti 25. İstişare ve Değerlendirme” toplantısına katılmak üzere bugün kente geldi. Toplantı öncesinde bir dizi ziyaret gerçekleştiren Başbakan Yıldırım, programı kapsamında partisinin İl Başkanlığının ardından Afyonkarahisar Belediyesini ziyaret etti.

Başbakan Yıldırım, burada Afyonkarahisar Valisi Aziz Yıldırım, Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Solak ve askeri erken üyeleri tarafından çiçeklerle karşılandı. Karşılaşmanın ardından kendisini takip eden basın mensupları için ayrılmış bölüme doğru yürüyen Başbakan Yıldırım, burada gazeteciler ile tek tek tokalaşarak kendilerinin “21 Ekim Dünya Gazeteciler Gününü kutladı. Başbakan Yıldırım, ardından gazetecilerin fotoğraf çektirme isteğini kırmayarak kendileri ile günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başbakan Yıldırım, ardından Afyonkarahisar Belediyesine geçti. Buradaki ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti. 

Ali Bayar - Derya Yetim - Gökten Ceylan - Hayati Kanat

Etiketler: 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü, Afyonkarahisar, Başbakan Binali Yıldırım, basın mensupları


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