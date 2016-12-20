Başbakan Binali Yıldırım Avrasya Tüneli açılışında yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimizin 90. yıldönümünde asrın projesi Marmaray'ı hizmete aldık. Geçtiğimiz haziranda Osman Gazi Köprüsü, ardından Yavuz Sultan Selim Köprüsü. İnşallah yeni havalimanımızı 2018 yılının 26 Şubatı'nda devreye almış olacağız" ifadelerini kullandı.

Avrupa ve Asya kıtasını denizi altında karayoluyla birleştiren Avrasya Tüneli’nin açılışı nedeniyle Yenikapı’da tören düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım, Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Arnavutluk Cumhurbaşkanı Bujar Faik Nishani, Gürcistan Başbakanı Kvirikashvili, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji Bakanı Berat Albayrak, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu ve binlerce vatandaş katıldı. Tören Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende konuşan Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, projenin yapımında emeği geçenlere teşekkür etti.

“Türkiye Rusya ilişkileri gelişmeye devam edecek”

Bakan Arslan’ın ardından kürsüye gelen Başbakan Binali Yıldırım, dün gece Rusya Büyükelçisi’ne yönelik saldırıyı kınayarak, “Terör bir kez daha alçak yüzünü gösterdi. Bu olay, şüphesiz Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkileri bozmaya yönelik alçak bir provokasyondur. Ama kim ne yapmaya çalışırsa çalışsın, Türkiye Rusya ilişkileri gelişmeye devam edecek. Bozmaya asla ve asla güçleri yetmeyecek. Türkiye dostlukları arttırma, düşmanlıkları azaltma yönünde çalışmalarına Cumhurbaşkanımızın riyasetinde devam edecek. Suriye’de, Rusya’da bölgemizdeki istikrarsızlıkların giderilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeye kararlıyız. Bu yönde de emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.

Türkiye’nin büyüme azmini hiçbir gücün durduramayacağını vurgulayan Yıldırım, “Şeytani tuzaklarla kan dökenler, can alanlar, Türkiye’yi insanlık değerlerinden, demokrasiden, hukuk devletinden vazgeçiremeyecek” ifadelerini kullandı.

Başbakan Yıldırım Türkiye’nin adalet çizgisinden şaşmayacağını belirterek, “Anadolu topraklarında bin yıllık kardeşliğimize zarar veremeyecekler. Bizler bütün farklılıklarımızla bin yıldır beraberiz, birlikte Türkiye’yiz. Birbirimizin hukukunu koruyarak kardeşçe yaşayacağız. Terör nereden gelirse gelsin, sonuna kadar mücadele edeceğiz” şeklinde konuştu.

“ Tünel 24 saat hizmet verecek”

Avrasya Tüneli projesi ile ilgili bilgiler de veren Yıldırım, şunları söyledi: “Fatih İstanbul’u fethederken gemileri karadan yürüttü, onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da arabaları, trenleri denizin altından geçiriyor. Bugün dünyanın en derin tünelini açıyoruz. Denizin altında 106.5 metre. Sarayburnu’ndan Haydarpaşa’ya dakikalarla geçeceksiniz. 4.5 milyarlık bu proje 2 katlı olarak yapıldı. Bir kat gidiş, bir kat geliş. 100 dakikalık mesafeyi Yenikapı’dan Göztepe’ye sadece 15 dakikada geçeceğiz. İşte medeniyet bu. 120 bin araç günde bu tünelden geçip Asya’ya, oradan da Avrupa’ya ulaşmış olacak. Bir yılda sadece yakıt tasarrufu 160 trilyon, zaman tasarrufu 52 milyon saate ulaşacak. Tünel 24 saat hizmet verecek. Doğal afetlerden etkilenmeyecek şekilde, gayet modern donanımlara sahip. Tüm projelerle olduğu gibi çevreye duyarlı, hızlı, güvenli, sizlere en iyi konforu sağlayacak şekilde yapıldı. Hayırlı uğurlu olsun”

“Bizim en büyük gücümüz işte bu kardeşliğimizdir”

Başbakan Yıldırım Türkiye’nin eserlerini dostluk ve barış üzerine inşa ettiğini vurgulayarak, “Bu kardeşliği bozmaya çalışan hiçbir alçak örgüte geçit vermeyeceğiz. Terör örgütlerinin arkasındaki ağa babalarını da bulup ortaya çıkaracağız. Bu büyük millet birlik ve beraberliği ile terörü yok edecektir. Hiçbir şer odağı insanlığın vicdanı olan Türkiye’yi dize getiremeyecek. Bizler nasıl 15 Temmuz’da darbecilere darbeyi indirdiysek, bütün terör örgütlerine de aynı şekilde gereğini yapacağız. Kardeşliğimizi geliştireceğiz. Ne Kürt'ü ne Türk'ü, ne Alevi'si ne Sünnisi hepimiz yaratanın kuluyuz. Bizim en büyük gücümüz işte bu kardeşliğimizdir” dedi.