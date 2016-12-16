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Başbakan Yıldırım: 7 bin 500 sivil kurtarıldı

Meclis’te 2017 Bütçe Görüşmeleri kapanış oturumunda konuşan Başbakan Yıldırım, Halep’ten bugüne kadar 7 bin 500 sivilin kurtarıldığını açıkladı.

Başbakan Yıldırım: 7 bin 500 sivil kurtarıldı

16 Aralık 2016 21:40

Başbakan Binali Yıldırım, Bütçe kapanış oturumunda konuştu.

Konuşmasında 15 Temmuz gecesinden söz eden Yıldırım, "O karanlık gecede bir olduk beraber olduk, demokrasiye sahip çıktık. Yenikapı ruhu terör karşısında yeni bir uzlaşmayı da beraberinde getirdi" dedi.

HALEP’TEKİ SİVİL TAHLİYESİ

Halep’teki durumu da değerlendiren Yıldırım, "Halep’ten bugüne kadar 7 bin 500 sivil kurtarıldı. Bu katliamı dünyanın bir çok ülkesi seyrediyor. 80 bin sığınmacı için hazırlık başlattık. Musul, DEAŞ’tan mutlaka temizlenmeli. Suriye Suriyelilerin olmalı rejimin devamın mümkün değildir. Fırat Kalkanı’nın amacı ülkemize yönelen tehditleri ortadan kaldırmaktır" ifadelerini kullandı.

AB İLE İLİŞKİLER

Avrupa Birliği’yle ilişkilere de değinen Yıldırım, "AB ne yazık ki bir kafa karışıklığı içine girmiştir. Avrupa’nın bütün demokratik değerlerinden yanayız. Bizim rahatsızlığımız çifte standarttır. Avrupa’nın çifte standartından dolayı kaygılıyız. Laf değil şimdi icraat zamanıdır" diye konuştu.

Etiketler: 7 bin 500 sivil, Başbakan Yıldırım, kurtarıldı


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