Başbakan Yıldırım: '81 milyon vatan evladı bu toprakları korumaya hazır'

AK Parti’nin Balıkesir kongresi öncesinde, spor salonunun dışında bekleyen kalabalığa hitap eden Başbakan Yıldırım, “Sandalyelerin havada uçuştuğu değil, bizim kongremiz sevgi, muhabbet ve heyecanın doruğa ulaştığı kongrelerdir. Türkiye’nin muasır medeniyetler seviyesine, 2023-2053-2071 hedeflerine ülkemizi, milletimizi taşıyacak kapıları da açacak bir kongredir” diyerek, kongrenin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Türkiye’nin terörle büyük mücadele verdiğinin altını çizen Yıldırım, “Türkiye olarak, 81 milyon, bir, beraber, kardeş olarak büyük bir mücadele veriyoruz. İçerde ve dışarıda ülkemizin barışına, kardeşliğine, bekasına göz diken terör örgütlerini ve ülkemizin güney sınırlarında bir terör kuşağı oluşturmaya çalışan şer güçlere karşı, dün, Fırat Kalkanı harekatında ne yaptıysak, oradaki DEAŞ, PKK, PYD terör örgütlerini nasıl ortadan kaldırdıysak, şimdi de Afrin’de, kahraman Mehmetçiğimiz, vatan evlatları aynı işi yapıyorlar. Barış götürüyorlar, huzur götürüyorlar. Teröre karşı amansız bir mücadele veriyorlar” diye konuştu.

“81 milyonun, 81 vilayetimizin duası ve desteği kahramanlarımızla beraberdir” diyen Yıldırım, “Allah, sınır boylarında, içeride ve dışarıda teröre karşı ülkemizin birliğini, beraberliğini sağlamak adına mücadele veren yiğitlerimizin yar ve yardımcısı olsun. Bu uğurda şahadet şerbetini içenlere Allah’tan rahmet, gazilerimize uzun ömürler diliyorum. Hukuk içinde en ağır cezayı alacaklar. Hiç endişeniz olmasın” şeklinde konuştu.

“81 milyon vatan evladı bu toprakları korumaya hazır”

Yıldırım, “Kongremizi yapacağız. Keşke salonumuz daha büyük olsa, hepimiz içeride olsak. O da olacak. Yerimiz dar olsa bile gönlümüz çok geniştir. Bütün Türkiye’nin, 81 milyonun gönlümüzde yeri vardır. Kahraman evlatlarımız orada destan yazıyor, milletin arzu ettiği her türlü operasyonu yapıyor. Hiç merak etmeyin. Eğer ülkemiz, milletimiz, aziz vatanımız bir tehlike içerisinde olursa, biz biliyoruz ki, 81 milyon vatan evladı, bu mübarek toprakları korumaya hazırdır. Nene Hatunlar, Fatma Bacılar ve daha nice kahramanlar bu ülke için, bu millet için her zaman canını seve seve feda etmiştir. Bundan sonra da ülkemize vaki olacak herhangi bir tehlike karşısında birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz artarak devam edecek. Ülkemize göz koyanlar, yan bakanlara hak ettikleri cevabı verecektir.”