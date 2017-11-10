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Başbakan Yıldırım ABD ziyaretini değerlendirdi

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Başkan Yardımcısı Pence ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek "FETÖ ve YPG konusunda beklentilerimizi ilettik" dedi.

Başbakan Yıldırım ABD ziyaretini değerlendirdi

10 Kasım 2017 21:43
Başbakan Yıldırım ABD ziyaretini değerlendirdi - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği New York'ta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, "ABD Başkan Yardımcısı Pence ile çok verimli görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkiler ve bölgesel konuları görüştük. Diğer ziyaretimizde Birlemiş Milletler Genel Sekreteri ile görüştük. Görüşmede Arakan'da yaşananlar BM'nin etkin şekilde rol alması ve Suriye'de kalıcı barışın çözülmesi Cenevre görüşmelerinde BM'nin daha etkin olması gibi konuları ele aldık. Amerikalı ekonomi çevreleriyle bir araya geldik. ABD'nin çeşitli sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geldik. Sivil toplum kuruluşlarını bilgilendirme fırsatı bulduk. Eyüp Sultan Camii'nde dua ettik. Buradaki Müslüman topluluklarıyla bir araya geldik. Türkiye'ye karşı büyük bir sevgi ve hayranlık var" dedi.

"FETÖ ve YPG konusunda beklentilerimizi ilettik"

Başbakan Yıldırım, "FETÖ ve YPG konusunda beklentilerimizi ilettik. Karşı taraf da olumsuz bir şey söylemedi. Hassasiyetimizin farkında olduklarını paylaştılar. Amacımız ilişkileri daha germek değil, ilişkileri geliştirmek, iyileştirmek. Bunun her iki ülkeye faydası olumlu gündem üzerinde çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. 

Etiketler: Binali Yıldırım

 

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