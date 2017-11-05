Diğer
Kategoriler

Başbakan Yıldırım ABD’ye gidiyor

Başbakan Binali Yıldırım, 7-10 Kasım 2017 tarihlerinde ABD’yi ziyaret edecek. Söz konusu ziyaret, ABD’de yeni yönetimin göreve gelmesinden sonra Türkiye’den ABD’ye başbakan düzeyinde gerçekleştirilen ilk ziyaret olacak.

Başbakan Yıldırım ABDye gidiyor

05 Kasım 2017 14:35

Ziyaret sırasında Başbakan Yıldırım’a Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak eşlik edecek. Başbakan Yıldırım’ın Başkan Yardımcısı Pence ile yapacağı görüşmenin yanı sıra Washington ve New York’ta kanaat önderleri, Türk ve akraba toplulukları temsilcileri, Müslüman ve Yahudi toplumu temsilcileri, medya mensupları, yatırımcı ve iş adamlarıyla bir araya gelmesi öngörülüyor.

Başkan Yardımcısı Pence ile yapılacak görüşmelerde ikili siyasi, ekonomik ve askeri ilişkilerle Suriye, Irak dahil bölgesel konuların yanı sıra ortak gündemde yer alan başta FETÖ, DEAŞ, PYD/YPG olmak üzere terörle mücadele, sığınmacılar meselesi ve vize sorununun çözümü konularında görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor.

Görüşmelerin, ABD ile bazı konulardaki görüş farklılıklarının giderilmesine ve işbirliğinin ilerletilmesi yönündeki ortak çabaların sürdürülmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Başbakan Yıldırım’ın ziyareti, dış politikaya ilişkin temel mesajların, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyadaki rolü ile ekonomik ve ticari potansiyelinin vurgulanması açısından da önemli bir fırsat oluşturacağı bildirildi. 

Derya Yetim

Etiketler: ABD' ye gidiyor, Başbakan Binali Yıldırım

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 11°C

  • İzmir

    İzmir 19°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç