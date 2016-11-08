Başbakan Binali Yıldırım, Keçiören'de gerçekleştirilen Ankara Büyükşehir Belediyesi toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Böyle güzel ve hayırlı bir hizmeti rekor denecek kısa bir sürede gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek ve arkadaşlarına Ankaralılar adına teşekkür ediyorum. Sadece tünelleri, köprüleri Yavuz Sultan Selim Bulvarı'nı açmıyoruz. 88 farklı hizmetin de toplu açılışını gerçekleştiriyoruz. Eskiden açılış yapmak için bir tane eser ararlardı, nerede bir kulübe görseler koşarak gider onu açarlardı. AK Parti iktidarında o kadar çok eser var ki yetişemiyoruz, yüzer ikiyüzer toplu açıyoruz yine de bitiremiyoruz. Allah'a şükür bugüne kadar 'İşimiz hizmet, gücümüz millet' diyerek bugünlere geldik. Ankara Cumhuriyetin Başkenti, devletin merkezi. 79 milyon vatandaşın adeta ikinci evi. Bütün milletin hukuku Ankara'dan sorulur. 15 Temmuz gecesi Ankara destan yazdınız, destan. FETÖ'cülere, bölücülere göğsünüzü siper ettiniz, en güzel cevabı verdiniz. Cumhurbaşkanınıza, hükümetinize, bayrağımıza sahip çıktınız. Hainlere, bölücülere fırsat vermediniz. Allah, sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın AK Parti için büyük öneme sahip olduğunu anlatan Yıldırım, "2001 yılında AK Parti hareketi bu kutlu yürüyüş Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan ile Afyon'dan yola çıktı. 2002'den itibaren her biri devrim niteliğindeki bütün icraatlarımızı Ankara'dan sizlerin arasından başşehrimizden gerçekleştirdik. Ülkemize çağ atlatan, milletin yüzünü güldüren sessiz devrimleri hep bu güzel şehirden gerçekleştirdik. Bizimle birlikte Ankara şaha kalktı, Türkiye şaha kalktı. Devletin güler yüzüyle, üreten başkenti Ankara oldu. Dünyaya örnek şehir olmaya, başkentimiz devam ediyor" şeklinde konuştu.

Ankara'nın ve özellikle de Keçiören'in ulaşım sorununu hafifletmek için çalışmaların devam ettiğine dikkati çeken Yıldırım, "Bildiğiniz gibi, 31 Ağustos'ta Keçiören Metrosu'nun test sürüşlerine başladık. İnşallah, yakın zamanda, sene başından itibaren de Keçiören Metrosu hizmete giriyor. Ankara'daki ulaşım çilesi sona eriyor. Bütün Keçiörenliler sevinecek ama iki genç üzülecek. Çünkü onlar yazdıkları Tweet'te diyorlar ki aşkımız Keçiören metrosu gibi olsun, hiç bitmesin. Keçiören Metrosu bitiyor ama sizin aşkınız hiç bitmesin gençler. Millet, vatan, bayrak, vatan sevgisi devam etsin" dedi.

"Bu bulvarla beraber trafik yüzde 40 oranında rahatlayacak"

Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sayın Cumhurbaşkanım, Yavuz Sultan Selim Bulvarı da hizmete giriyor. Yavuz Sultan, İstanbul'da 3. köprü olarak 26 Ağustos'ta hizmete girdi. Dünyanın en geniş asma köprüsü. Yollarıyla birlikte, İstanbul'un trafiğini rahatlatan çok büyük bir proje. Boğazın üstünde yeni bir inci gerdanlığı takmak da Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarına nasip oldu. Selçuklu Gülhane, Basın caddelerinin kesişiminden başlayıp Samsun yoluna kadar yapılan bu bulvar, iki şeritli gidiş ve geliş olarak tamamlandı. Bu bulvarla beraber trafik yüzde 40 oranında rahatlayacak. Fatih Köprüsü'nün yükünü de böylece almış olacağız. Keçiören'in alternatif çıkışı yoktu, bu bulvarla alternatif çıkışı olmuş olacak."

Bu yolun yanısıra, köprü, üst geçiş, çocuk koruma evi, arıtma tesisi gibi açılışı yapılan 88 projenin toplam tutarının 2 milyar olduğunu belirten Yıldırım, "Bugün, Dünya Şehircilik Günü, dolayısıyla bu anlamı günde Ankara'ya yeni eserler kazandırmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Parkları, yeşil alanları, dinlenme merkezleriyle diğer illerimize örnek hizmetleri Ankara hakediyor ve kullanıyor. Bugün Ankara nüfusunun yüzde 98'i doğalgaz kullanıyor. Tükettiği kadar elektriği Ankara neredeyse üretiyor. Türkiye'nin en büyük restorasyonu olan Hacıbayram projesini de Ankara'ya kazandırdık. İnşallah, Türksat 6-A uydumuz da yüzde 100 Türk mühendisinin, işçisinin emeği ile Ankara'da üretilecek" diye konuştu.

Hizmetlerle 81 vilayete proje ve eserlerin kazandırıldığına dikkati çeken Yıldırım, "Durmak yok. 2023 hedeflerine kararlı bir şekilde emin adımlarla ilerliyoruz. İşimiz çok, yolumuz uzun ama arkamızda kaya gibi milletimizin duası ve desteği var" ifadelerini kullandı.

Enise Yapar - Uğur Kan Yüksek