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Başbakan Yıldırım, Aliyev’le görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya ziyaretinde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi.

Başbakan Yıldırım, Aliyevle görüştü

18 Şubat 2017 22:08

Münih kentindeki 53. Münih Güvenlik Konferansına katılan Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’daki temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmede, Binali Yıldırım, Türkiye’nin kardeş ve stratejik ortağı Azerbaycan ile devam eden üst düzey ziyaret ve temasların bu ilişkileri daha da ileriye taşıyacağına olan inancımızı ifade etti. Her alanda fevkalade iyi seyreden ikili ilişkilerinden duyulan memnuniyeti dile getiren Yıldırım, iki ülke arasında arasında yoğun bir şekilde devam eden üst düzey ziyaret ve temasların bu ilişkileri daha da ileriye taşıyacağını bildirdi. Başbakan Yıldırım, ayrıca, kardeş Azerbaycan’ın iyi günde ve kötü günde Türk halkına ve devletine her daim verdiği destek için teşekkür ederek, Azerbaycan’ın FETÖ ile mücadelemizdeki tutumunu ve desteğini takdire şayan bulduğunu belirtti.

Görüşmede, iki komşu ülkenin bölgesel konularda da işbirliğini artırarak devam edecekleri teyit edilerek, ekonomi alanındaki ortaklığımızın daha da güçlendirilmesi konusunda mutabık kalınmıştır.Başbakan, Azerbaycan’ın transatlantik kurumlarla bütünleşme sürecine verdiğimiz önem ve desteğin devam edeceğini de yineleyerek, iki ülke arasında ilişkilerin her alanda devam etmesi yönündeki isteğini dile getirdi.

Etiketler: Aliyev, Başbakan Yıldırım


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