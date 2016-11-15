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Başbakan Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanını kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Dr. Frank-Walter Steinmeier'i kabul etti.

Başbakan Yıldırım, Almanya Dışişleri Bakanını kabul etti

15 Kasım 2016 17:22

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya Federal Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Dr. Frank-Walter Steinmeier'i Başbakanlık Resmi Konutu'nda kabul etti. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, dün itibarıyla, Almanya'da Hükümeti oluşturan Büyük Koalisyon'un Cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edilen Dışişleri Bakanı Steinmeier'e başarılar dileyen Başbakan Yıldırım, Almanya'yı yakın bir dost ve müttefik olarak gördüklerini, FETÖ, PKK ve DEAŞ başta olmak üzere bütün terör örgütleriyle mücadelede işbirliğini artırarak sürdürmeyi hedeflediklerini dile getirdi. Yıldırım, AB çevrelerinden gelen haksız eleştirilerin esefle karşılandığını ve diyalogun sürdürülmesine önem verildiğini ifade ederek, Almanya'nın bu alandaki çabalara katkı sağlamasının beklendiğini aktardı.

Konuk Bakan, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek verdiklerini, diyalogun muhafaza edilmesine kendilerinin de önem atfettiğini, önümüzdeki süreçte de Türkiye ve Almanya olarak her alanda işbirliği içinde olunmasının önem arz ettiğini dile getirdi.

Enise Yapar


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