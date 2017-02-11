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Başbakan Yıldırım, Antalya'da konuştu: Artık hiçbir vesayetçi güç ülkeyi geriye götüremeyecek

Başbakan Binali Yıldırım, Anayasa değişikliğiyle birlikte artık hiçbir vesayetçi gücün ülkeyi geriye götüremeyeceğini söyledi.

Başbakan Yıldırım, Antalyada konuştu: Artık hiçbir vesayetçi güç ülkeyi geriye götüremeyecek

11 Şubat 2017 18:20
Yıldırım: Artık hiçbir vesayetçi güç ülkeyi geriye götüremeyecek - Tıkla İzle

Antalya'da, Büyükşehir Belediyesi ve kamu kurumları tarafından yapımı tamamlanan toplam maliyeti 650 milyon TL tutarındaki 62 projenin açılışı Başbakan Binali Yıldırım tarafından gerçekleştirildi.

Yapımı tamamlanan ve hizmete açılan projeler arasında bulunan 10 bin kişi kapasiteli spor salonunda düzenlenen törende konuşan Başbakan Yıldırım, milletin AK Parti'yi tek başına iktidara getirdiğinden bu yana Antalya'ya 18 katrilyonluk yatırım yapıldığını söyledi. Antalya'nın daha fazlasını hak ettiğini söyleyen Başbakan Yıldırım, "Bu hizmetler içinde 8600 yeni derslik, 3440 yeni konut, 18 hastane, 15 baraj, 82 taşkın koruma dere ıslahı, 288 km bölünmüş yol var, 148 milyon fidan diktik, 2006 yılında doğalgazı Antalya'yla buluşturduk, sözümüzü tuttuk, Alanya'ya üniversite kurduk. 33 bin kapasiteli Antalya stadyumunu hizmete aldık, 431 bin dönüm araziyi suyla buluşturduk, 180 bin dönüm araziyi sulamak için çalışmalar devam ediyor 10 baraj daha yapacağız, Antalya'yı Burdur'a , Denizli'ye bölünmüş yollarla bağladık. Yolları böldük hayatları gönülleri birleştirdik. Isparta'ya, Mersin'e Konya'ya Karaman'a bölünmüş yollar yapıyoruz. Alanya, Finike, Aksu, Demre'de hastaneleri açacağız. Cumhurbaşkanımız'ın hayali olan şehir hastanelerinin birini de bin 500 yatak kapasiteli hastaneyi de Antalya'ya kazandıracağız, güneş enerji santralleriyle çiftçilerimize ücretsiz elektrik veriyoruz, sizler için dağları delip Alacabey-Çubuk tünellerini de yapacağız. Bugün batı çevre yolunu açıyoruz, vaktiyle temelini atmıştık açmak ta bize nasip oldu, kuzey ve doğu çevre yollarının da inşaatını devam ettiriyoruz" dedi.

Niye evet demiyorsunuz

Yıldırım, salonu dolduran binlerce Antalyalıya 'Yeter mi Antalya'ya' diye sorup 'Evet' cevabını alamayınca 'Niye evet demiyorsunuz, zaman evet zamanı' dedi.

Antalya'yı Konya'ya, Kayseri'ye hızlı trenle bağlayacakları sözünü de veren Başbakan Binali Yıldırım, "Antalya'yı en yeni teknolojileri kullanan büyük projelere sahip akıllı kente Belediye Başkanımız Türel'le birlikte dönüştüreceğiz. Turizmde Türkiye'nin yıldızı, dünyanın en fazla 5 yıldızlı otele sahip ikinci büyük şehridir Antalya. Ayrıca turizmin yüzde 64'ünün gerçekleştirildiği merkez Antalya'dır. Bizim işimiz hizmet gücümüz millet. Siz arkamızda olduğunuz müddetçe biz sizler için milletimiz için üretmeye çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

FETÖ örgütüne gereken dersi verdiniz

Konuşmasında, 15 Temmuz darbe teşebbüsüne de değinen Başbakan Binali Yıldırım, "Değil mi ki 15 Temmuz'da siz alçak FETÖ örgütüne gereken dersi verdiniz bu ay yıldızlı bayrağı yere düşürmediniz, istikbalimizi demokrasiyi kurtardınız bizim de görevimiz demokrasimizi daha ileriye götürmektir. İstikrarımızı gelecek hedeflerimizi teminat altına alacak adımın arifesindeyiz. Antalya hazır mı. Anayasa değişikliğiyle birlikte artık hiçbir vesayetçi güç hiçbir çılgın bu ülkeyi geriyle götüremeyecek her daim umut ve kararlılıkla ileri bakacağız. Cumhurbaşkanımızın onayıyla halk oylaması süreci başladı, 16 Nisan'da sandık başındayız. Artık söz de sizin karar da sizin.Bugün açılışını yaptığımız hizmet ve eserlerin Antalyamız başta olmak üzere ülkemize milletimize en güzel hediye olması için Rabbim'e dua ediyorum. 780 bin kilometrekare vatan toprağının her köşesinde hizmetler hız kesmeden devam edecek. Her gittiğimiz ile yeni hizmetlerle yeni açılışlarla gidiyoruz çünkü biz memleketimize aşkla bağlıyız. Çünkü biz Antalya'ya sevdalı Türkiye aşığıyız, Türkiye'nin dünü bugünü yarınlarıyız, aydınlık sabahıyız, sevinci hüznü ve heyecanıyız, çiftçisi, esnafıyız, istikrar sürsün Türkiye büyüsün. O halde 16 Nisan'da kararımız evet olsun. Yeni dönemde Türkiye'yi tutabilene aşk olsun. Tek millet,tek vatan, tek bayrak, tek devlet, kararımız 'evet' . Allah sizden razı olsun" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından 62 projenin toplu açılışı gerçekleştirildi. 

Suat Metin

Etiketler: antalya, Başbakan Yıldırım


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