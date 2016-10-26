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Başbakan Yıldırım, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Bushati'yi kabul etti

Başbakan Binali Yıldırım, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati’yi kabul etti.

Başbakan Yıldırım, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Bushatiyi kabul etti

26 Ekim 2016 17:41

Başbakan Yıldırım, Arnavutluk Dışişleri Bakanı Ditmir Bushati’yi Çankaya Köşkü’nde kabul etti. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Başbakan Yıldırım görüşmede Arnavutluk’u Balkanlar’da kalıcı barış, huzur ve istikrarın tesisinde stratejik öneme sahip bir ülke olarak gördüğünü belirterek, bu kapsamda ülkeler arasındaki dostane ilişkilerin önümüzdeki dönemde de geliştirileceğine inandığını ifade etti. 15 Temmuz menfur darbe girişimi karşısında Arnavut makamlarının gösterdiği dayanışma için teşekkürlerini dile getiren Yıldırım'ın sadece Türkiye değil, bulunduğu bütün ülkeler için tehdit arz eden FETÖ ile mücadelede Arnavut makamlarıyla işbirliğini artırarak sürdürmeyi istediğini ifade ettiği öğrenildi.

Arnavutluk Dışişleri Bakanı Bushati ise, 15 Temmuz darbe girişimini hemen kınadıklarını ve Türkiye’ye destek beyan ettiklerini belirterek, bundan sonraki dönemde de Türkiye ile her alanda ilişkileri geliştirme iradesine sahip olduklarını söyledi. 


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