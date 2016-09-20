Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Politika
  •  » Başbakan Yıldırım: 'Asgari ücret bin 300 liranın altına düşmeyecek'

Başbakan Yıldırım: 'Asgari ücret bin 300 liranın altına düşmeyecek'

Başbakan Binali Yıldırım , "Asgari ücret bin 300 liranın altına düşmeyecek, çalışma yapıldı" dedi.

Başbakan Yıldırım: Asgari ücret bin 300 liranın altına düşmeyecek

20 Eylül 2016 18:23
Başbakan Yıldırım: 'Asgari ücret bin 300 liranın altına düşmeyecek' - Tıkla İzle

Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Posta Kongresi açılış töreninin ardından kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yıldırım, asgari ücretteki vergi kesintileriyle ilgili soru üzerine, "Asgari ücret bin 300 liranın altını düşmeyecek. Çalışma yapıldı" diye konuştu. Yıldırım, farkın Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacağını da ekledi.

FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen kamu çalışanlarıyla ilgili ise Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ örgütüyle ilişkileri tespit edilenlerin yargının önüne çıkarılması çalışmaları OHAL kapsamında devam ediyor. Mağduriyete uğradığını söyleyen, memurlarla iş dünyasından kişiler, yargıdan kişilerle ilgili bir kez daha gözden geçirilmesi için valiliklerde, merkezde ve taşrada tüm teşkilatlardan birim oluşturuldu. Müracaatlar yapılacak. Müracaatlar tamamlandıktan sonra tek tek üzerinden geçilerek kontrol edilecek. Mağduriyet söz konusu ise işlem yapılacak. Eğer haksızlık yapılmışsa eski haline dönülecek. Değilse yapılan uygulamaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Dünya Posta Kongresi'nin çok önemli olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Bu önemli kongre İstanbul'da yapılıyor. 'Türkiye güvenli değil İstanbul güvenli değil' diyenlere selam olsun" dedi. Azerbaycan'a FETÖ ile mücadelede destekleri için teşekkür eden Başbakan Yıldırım, "Bir millet iki devlet, biz kardeşiz. Bu FETÖ terör örgütüne karşı en sert tepkiyi koyan dost ve kardeş Azerbaycan oldu. Bu örgütün bağlantılarını ortaya çıkarıyor, okullarını kapatıyor. Onun için çok güzel bir işbirliğimiz var. Aliyev'e Türk milleti adına teşekkür ediyorum" diye konuştu. 

Sadık Kahraman - Ufuk Kıvık
İSTANBUL


BAKMADAN GEÇME
YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

POLİTİKA VİDEO GALERİ
POLİTİKA FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 22°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 25°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatları
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Whatsapp İletişim:
0548 891 06 34

BT Magazin
Günlük Bilişim ve
Teknoloji Blogu
btmagazin.net
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!