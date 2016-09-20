Başbakan Binali Yıldırım, Dünya Posta Kongresi açılış töreninin ardından kameraların karşısına geçerek basın mensuplarının sorularını cevapladı. Yıldırım, asgari ücretteki vergi kesintileriyle ilgili soru üzerine, "Asgari ücret bin 300 liranın altını düşmeyecek. Çalışma yapıldı" diye konuştu. Yıldırım, farkın Maliye Bakanlığı tarafından karşılanacağını da ekledi.

FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen kamu çalışanlarıyla ilgili ise Başbakan Binali Yıldırım, "15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ örgütüyle ilişkileri tespit edilenlerin yargının önüne çıkarılması çalışmaları OHAL kapsamında devam ediyor. Mağduriyete uğradığını söyleyen, memurlarla iş dünyasından kişiler, yargıdan kişilerle ilgili bir kez daha gözden geçirilmesi için valiliklerde, merkezde ve taşrada tüm teşkilatlardan birim oluşturuldu. Müracaatlar yapılacak. Müracaatlar tamamlandıktan sonra tek tek üzerinden geçilerek kontrol edilecek. Mağduriyet söz konusu ise işlem yapılacak. Eğer haksızlık yapılmışsa eski haline dönülecek. Değilse yapılan uygulamaya devam edilecek" ifadelerini kullandı.

Dünya Posta Kongresi'nin çok önemli olduğunu söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Bu önemli kongre İstanbul'da yapılıyor. 'Türkiye güvenli değil İstanbul güvenli değil' diyenlere selam olsun" dedi. Azerbaycan'a FETÖ ile mücadelede destekleri için teşekkür eden Başbakan Yıldırım, "Bir millet iki devlet, biz kardeşiz. Bu FETÖ terör örgütüne karşı en sert tepkiyi koyan dost ve kardeş Azerbaycan oldu. Bu örgütün bağlantılarını ortaya çıkarıyor, okullarını kapatıyor. Onun için çok güzel bir işbirliğimiz var. Aliyev'e Türk milleti adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Sadık Kahraman - Ufuk Kıvık

İSTANBUL