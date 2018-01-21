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Başbakan Yıldırım: Askerimizin burnu bile kanamadı

Başbakan Yıldırım, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya temsilcileri ile bir araya geldi. Zeytin Dalı Harekâtı ile ilgili bilgi veren Başbakan Yıldırım, "Operasyonda şu ana kadar askerimizin burnu bile kanamadı" dedi.

Başbakan Yıldırım: Askerimizin burnu bile kanamadı

21 Ocak 2018 11:45

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul, Çengelköy'deki Vahdettin Köşkü'nde medya temsilcileriyle bir araya geldi. Yıldırım, Afrin'deki terör yapılanmalarına yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekâtı'na dair son bilgileri paylaştı. Toplantıya, TGRT Haber'i temsilen Ercan Seki, Türkiye gazetesi adına İsmail Kapan, ve İHA'yı temsilen Hamit Arvas katıldı.

Başbakan Yıldırım, "Şu ana kadar askerimizin burnu bile kanamadı. Mücadelemiz aynı zamanda DEAŞ terör örgütü ile. Terör örgütleri yurt içinde provokatif eylemler yapabilir. Esad rejimi ve Rusya ile irtibat halindeyiz. Bu milli bir meseledir, medyamızdan gerekli hassasiyeti bekliyoruz. harekat terör unsurları temizleninceye kadar sürecek. sivillerin zarar görmemesi için azami dikkat gösteriliyor." dedi.

Yıldırım, harekatın gerekçesinin Türkiye'nin güvenliği olduğunu anlattı, Kilis'e düşen roketleri hatırlatarak, harekatın 4 safhada yapılacağını da belirtti. Harekat başlamadan önce diplomatik bütün görüşmelerin yapıldığını aktaran Yıldırım, ABD’den an itibariyle muhalif bir tutum olmadığını, İran’ın harekata karşı çıkmadığını ancak bazı endişelerini belirttiğini söyledi. Yıldırım, Rusya ve İran üzerinden Suriye rejimine de bilgi verildiğini ekledi.

Afrin’de 8-10 bin civarında bir terörist varlığı olduğunu anlatan Başbakan, bölgenin yerleşik tüm terör örgütlerinden temizleneceğini, bu konuda kararlılığın tam olduğunu anlattı. Harekatın Münbiç’le devam edip etmeyeceği konusunda yorum yapmayan Başbakan, “ABD’nin bir sözü var, bu sözün yerine getirilmesini bekliyoruz” dedi.

“SAAT 11.05’TE GÜLBABA MEVKİİNDEN GİRİŞ YAPILDI”

Kara birliklerinin saat 11.05 itibariyle Gülbaba mevkiinden sınır ötesine giriş yaptığını duyuran Başbakan, 30 kilometre derinlikte güvenli bir alan oluşturulacağını da ifade etti. Yıldırım, harekatın Soçi ve Astana sürecini etkilemeyeceğini de belirtti.

“HAREKAT ÇOK SERİ ŞEKİLDE YAPILACAK”

Başbakan Binali Yıldırım, “Harekat çok seri şekilde yapılacaktır. Medyayı kontrollü şekilde sınır ötesine götüreceğiz. Masum insanlara zeytin dalı uzatıyoruz. Afrin’deki teröristlere yapılacak her destek bu operasyonun hedefi olur” dedi.

Özgür Suriye Ordusunun Fırat Kalkanı Harekatı'nda önemli görevler yaptığını hatırlatan Başbakan, "Şimdi de gönüllü olarak bu birliklerden gelenler de kendi ülkelerini korumada gayret gösteriyorlar" diye konuştu. Yıldırım, Özgür Suriye Ordusunun Türk askerinin kontrolünde harekata iştirak ettiğini kaydetti. 

YENİ BİR GÖÇ DALGASI...

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye’nin yeni bir göç dalgasına hazırlıklı olduğunu belirterek, “Yeni bir göç dalgası olur ise hududumuzun dışında karşılayıp iskan edeceğiz” dedi.

KİLİS'E 6 ROKET ATILDI: CAN KAYBI YOK

Başbakan Binali Yıldırım, sınır ötesindeki terör örgütü tarafından Kilis'e 6 roket atıldığını, 2 vatandaşın yaralandığını, can kaybı olmadığını dile getirdi.
 

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