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Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis
Seçim sonuçlarını dakika dakika buradan takip edebilirsiniz.
iha.com.tr »
Politika »
Başbakan Yıldırım balkon konuşması yapacak
25 Haziran 2018 00:24
Başbakan Yıldırım balkon konuşması yapacak
Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezinde balkon konuşması yapacak.
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25 Haziran 2018 00:24
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