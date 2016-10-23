Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti’nin Afyonkarahisar’daki kampının sonunda gazetecilerin bulunduğu çadırı ziyaret ederek, gazetecilerle bol bol sohbet etti, espriler yaptı. Musul operasyonu çerçevesinde Türk topçu birliklerinin harekata ateş desteği verdiği sorusuna cevap veren Başbakan Yıldırım, “Doğrudur” dedi. Peşmerge güçlerinin Başika’yı DEAŞ’tan temizlemek için harekete geçtiklerini belirten Yıldırım, “Bizim Başika üssündeki unsurlarımızdan yardım istediler. Bizde oradaki topçularla, tanklarla, obüslerle destek veriyoruz” diye konuştu.

Gazetecilerle neşeli bir sohbet gerçekleştiren Yıldırım, kamp boyunca iyi dinlendiklerini, bol bol kese yaptırdıklarını belirterek, “Ne anlamda anlarsanız artık” dedi. Gazetecilerin kampın deniz kenarında yapılmasını istemesi üzerine Yıldırım, “Kulağa hoş geliyor. Afyon’dayken, Afyon vekillerinin yanındayken böyle soru sorulur mu? Afyon AK Parti için marka oldu. Bu yürüyüş Afyon’dan başladı, Afyon’da devam edecek. Hiçbir karar Afyon’un kararının üzerine çıkamaz” ifadelerini kullandı.

Torunlarına vakit ayıramayacağını söyleyen Yıldırım, Afyonkarahisar’dan Ankara’ya döneceğini, Pazartesi günü Bakanlar Kurulu olmayacağını, AK Parti grup toplantısının da yapılmayacağını söyledi. “Ne yapacaksınız?” sorusu üzerine Yıldırım, “Şöyle düşünüp taşınıp önümüzdeki işleri bir gözden geçirip hazırlıklarımızı yapalım. Anayasa çalışmaları var, yeni bütçe var” dedi.

Gazetecilerle yaptığı sohbette son dakika bilgiler gündeme gelince “Yine bir şey uydurmuş arkadaşlar” diyen Yıldırım, basın danışmanına sordu. Basın danışmanı konuyu bilemeyince “Sende bilemedin” diye espri yapan Yıldırım, “Ben konuşmamda FETÖ ile mücadelede ‘Yıldırım’dan Gül ve Davutoğlu’na veto iması’ diye. Arkadaşlar tam bir masa başı saçma sapan bir haber. Eğer bütün haberler böyle yapılıyorsa yandık. Ama öyle olmadığını biliyoruz. Biz bir tarihi gerçeği ortaya koyduk. FETÖ tehlikesine siyasi anlamda ilk dikkati çeken lider merhum Erbakan’dır. AK Parti dönemindeki bütün başbakanlar, cumhurbaşkanları bu örgüt ile mücadele etmiştir ama bunların içinde hayatını ortaya koyup, kıyasıya, cesurca mücadele yapan Recep Tayyip Erdoğan. Benim dediğim bu” diye konuştu.

“Spor yapmak isterim ama yeterince yapamıyorum. Eski Ulaştırma Bakanının bildiği en iyi iş yürümek. Başka sporları öğrenme vaktimiz olmadı. Yollarda geçti” diyen Yıldırım, iyi yürüdüğünü belirterek, bir seferde 10-15 kilometre yürüdüğünü söyledi. Gazetecilerin çadırı gündeme getirmesi üzerine “Hep burada mı yatıp kalkıyorsunuz?” diye soran Yıldırım, “Kusura bakmayın. Belediye sağ olsun gayet korunaklı güzel çadır yapmış ama. İyi baktılar mı?” dedi. Gazetecilerin eksikleri söylemesi üzerine Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu’na dönerek “Gördün mü hocam bak. Şimdi birer paket kaymak getirip dağıtırsın olur biter” diyen Yıldırım, ardından da basın danışmanı ile ilgili espriler yaptı.

Kampa ilişkin bilgi veren Yıldırım, “Maşallah hiçbir şey gizli kalmıyor. Ne konuştuysak canlı yayınla dışarıda. Ama içeride ne konuşuyorsak dışarıda da onu konuşuyoruz. İçimiz dışımız bir. Öbür türlüsü insana azap verir. En iyisi, rahat her şeyi olduğu gibi söylemek, millete teslim olmak. Her şey çok güzel olacak. Memleketimizin geleceği parlak. Bir yandan bölücü terör örgütü, bir yandan PYD terör örgütü ile mücadele devam ediyor. Bölücülerin asla bu ülkenin geleceğinde hiçbir yeri yok. FETÖ’cuların da yeri yok. Tek hedef gelecek, tek hedef muasır medeniyetler seviyesi, tek hedef 780 bin kilometrekare bölünmeden, parçalanmadan, 79 milyon millet aynı bayrak altında, istikbal mücadelesini kararlılıkla sürdüreceğiz. Ülkemizi gelecek yıllarda dünyanın karar veren ülkeleri arasına sokacağız. Dünya barışına, güvenliğine daha fazla katkı yapan bir Türkiye hedefimiz var. Bunun yolu kardeşlik, birlik ve beraberlikten geçiyor. Bunu yolu çok çalışmaktan geçiyor. Farklılıklarımızı büyütmek değil küçültmek, ortak yanlarımızı ön plana çıkartmak, sorunlarımızı torunlarımıza bırakmadan kararlılıkla geleceğe emin adımlarla yürümek” açıklamasında bulundu.

Derya Yetim