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Başbakan Yıldırım, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile görüştü.

Başbakan Yıldırım, Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile görüştü

15 Şubat 2018 12:56

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus temasları kapsamında Bağımsızlık Sarayı'nda Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile bir araya geldi. Başbakan Yıldırım, burada yaptığı konuşmada ülkeye ayak bastığı andan itibaren çok güzel karşılandıklarını belirterek, “Ben size çok teşekkür ediyorum. Güzel ülkenize ayak bastığımız andan itibaren çok güzel karşılandık. Sayın Başbakanla verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Ülkelerimiz arasındaki ekonomik, ticari, turizm, kültür, ulaştırma her türlü ikili ilişkileri detaylı bir şekilde ele aldık. Bakanlarımız karşılıklı görüşmeler gerçekleştirdiler. 2016 yılının Kasım ayında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ziyaretinde her iki ülke için ortaya koyduğumuz hedeflerin gerçekleşmesi yönünde daha fazla neler yapılabilir, bunları görüştük. Sayın Cumhurbaşkanımız, Belarus ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bugünkü durumunun iyi olmakla beraber iki ülke arasındaki potansiyeli yansıtmadığı düşüncesinde ve daha fazla işbirliği yollarını bulmamız gerektiğini düşünmekte” ifadelerini kullandı. 

Etiketler: Başbakan Binali Yıldırım, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko

 

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