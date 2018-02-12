Başbakan Yıldırım, Belarus'u ziyaret edecek

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Belarus Başbakanı Andrey Kobyakov ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek olan Başbakan Yıldırım'ın ziyaret kapsamında, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenka tarafından kabul edilmesi, Cumhuriyet Konseyi Başkanı Mikhail Myasnikoviç ve Temsilciler Meclisi Başkanı Vladimir Andreyçenko görüşmesi planlandığı kaydedildi.

Görüşmelerde, Belarus’la ikili ilişkilerimizin yanısıra, bölgesel ve uluslararası meseleler ele alınacağı belirtilerek ziyaret kapsamında iki ülke arasında bir dizi anlaşmanın da imzalanması beklendiği ifade edildi.

Başbakan Yıldırım'ın ayrıca, Türkiye-Belarus İş Forumu’nun kapanışını Belaruslu mevkidaşıyla birlikte yapması, ülkemizin katkılarıyla inşa edilen Minsk Camii’ni ziyaret etmesi ve iki ülke milli takımlarının buz hokeyi dostluk maçını izlemesinin öngörüldüğü bildirildi.