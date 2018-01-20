Başbakan Yıldırım: 'Bilecik'ten Bursa hızlı tren ile 45 dakika olacak'

Başbakan Yıldırım, AK Parti Bilecik 6. Olağan Kongresi’ne katılmak üzere kente gelerek, İstasyon Spor Salonu’nda partililerine ve vatandaşlara seslendi. Bilecik eski AK Parti Bilecik Milletvekili Fahrettin Poyraz'ın Tarım Kredi Kooperatiflerinin başına geçtiğini belirten Yıldırım, "Türkiye'nin tarımı kuruluşunun başında Bilecikli var. Hükümetimiz Bilecik'e 69 bin lirası hayvancılığa destek olmak üzere toplam 221 milyon hibe tarım desteği yaptık. 700 üzerinde çiftçi kardeşimize faizsiz kredi verdik. Türkiye'nin sağ ayaklarından biri çiftçilikse diğeri de esnaflardır. 2003'de 770 Bilecik esnafına 9 milyona yakın destek verdik. Bilecik içi ve Söğüt bu bölgeler açıldığında 13 bin kardeşimiz burada ekmek yerine aç iş sahibi olacak. Bilecik büyüyecek, Türkiye büyüyecek. Kuruluşun ve dirilişin şehri için durmak yok. Allah sizden razı olsun" dedi.

"Bilecik'ten Bursa hızlı tren ile 45 dakika olacak"

Başbakan Yıldırım, Bilecik-Bursa arasında hızlı tren çalışmaların devam ettiğini anlatarak, "Unutma Bilecik hızlı tren yapılıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bilecik'ten Bursa 45 dakika olacak. Ver elini 45 dakikada Bursa'dasın. Hızlı tren gelmesiyle Bilecik sanayisinde üretilen ürünler demiryoluyla yurt içine yurt dışına ve dünyadaki bütün aktarmaya ulaşmış olacaktır. Bozüyük lojistik merkez inşaatınıza hızla devam ediyoruz. İnşallah 2019'da da tamamlayıp hizmete alacağız. Bilecik'in bugün yapılanlar bugüne kadar yapılanların üzerine 10 tane baraj alanı yapıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. değerli dava arkadaşlarım birileri kongre, kongre eksilirken ilimiz kongreye koşuyor coşkuyla heyecanla büyümeye devam ediyoruz. 15 yılda 5 genel seçim. 3 yerel seçim. 3 halk oylaması, toplam 11 seçimden alnımızın akıyla çıktık. Millete hizmet yolunda kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz. Aziz milletimizin takdiriyle bundan sonra da başarımızı devam ettireceğiz. Bilecik 2019'a hazır mı? Yeni bir destan yazacak mıyız? Yeni bir rekora imza atacak mıyız? Allah sizden razı olsun. Bilecik işi bitirmiş. Evet değerli kardeşlerim bu millet kendisi için yapılanı asla ve asla unutmaz. Karşılıksız bırakmaz son 15 yılı gördünüz. Şimdi ana kademe kadın kolları, Gençlik kolları, Köy, mahalle temsilcileri, değerli üyelerimiz bir kez daha kolları sıvamaya kapı, kapı sokak, sokak dolaşmaya sıkmadık el selam vermedik bir vatandaş kalmayıncaya kadar çalışmaya hazır mısınız? Bir kez daha haydi bismillah demeye var mısınız? Bizim bu ülke için derdimiz var, davamız var, hayallerimiz var, yapacaklarımız var, bize susmak bize durmak bize yorulmak yok, ümitsizlik yok" dedi.

"Parti 80 milyona ümit oldu, ışık oldu, yol arkadaşı oldu"

AK Parti'nin 80 milyona ümit olduğunu söyleyen Başbakan Yıldırım, "AK Parti 80 milyona ümit oldu, ışık oldu, yol arkadaşı oldu. Vatandaşımıza ekmek olduk, aş olduk. Güven verdik geleceği inşa ettik. Birlik olduk kardeş olduk. İl olduk, dil olduk, birlikte Türkiye olduk. Bu inançla ve kararlılıkla söylüyoruz ki aydınlık yarınlar için bu yıl başka daha yapacağımız çok şeyimiz var. 2019'da Martta yerel seçimler hasında Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri var ve bu kongreyle birlikte inşallah başkanımızın. Evet Yenişehir-Bilecik yolunun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Bu yolun bütün hikayesini karış karış bilirim ama şimdi bütün sıkıntıları aksaklıkları defettik çalışmalar hızlandı. Ama orası zor bir coğrafya. Tünellerden oluşuyor, yolun çoğu tünel. Ama fark etmez. Çünkü biz Fatihin torunlarıyız. Fatih gemileri karadan denize indirdi. Onun torunları Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları da trenleri denizin altından geçirdi. Arabaları da denizin altından geçirdi. Bunları yaptıktan sonra Yenişehir-Bilecik yolunu mu yapmayacağız. Elbette bitecek 2019'da Bilecik-Yenişehir yolu da aşınmış olacak" dedi.

Abdullah Çibir - Aydın Sarıoğlu - Cem Kaan Toka

