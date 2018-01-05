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Başbakan Yıldırım bir kez daha Hamamönü’nde

Altındağ Belediyesi tarafından restore edilen ve kısa süre içerisinde Ankara’nın kültür sanat merkezi haline gelen Hamamönü, Başbakan Binali Yıldırım’ı bir kez daha ağırladı. Başbakan Yıldırım, Hamamönü’nde Mehmet Akif İnan Vakfının açılış töreninde Altındağ Belediyesine teşekkür etti. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin de yer aldığı törende, devlet erkânı da tam kadro olarak hazır bulundu.

Başbakan Yıldırım bir kez daha Hamamönünde

05 Ocak 2018 16:56

Sivil toplum örgütlerinin, üniversitelerin ve büyükelçiliklerin birer birer temsilcilik açtığı Hamamönü, Altındağ Belediyesi tarafından yenilenen yüzüyle farklı kurum ve kuruluşa ev sahipliği yapmayı sürdürüyor. Bu doğrultuda tercihini Hamamönü’nden yana kullanan son vakıf ise Mehmet Akif İnan Vakfı oldu. Mehmet Akif İnan Vakfı Hizmet Binası’nın açılışını Başbakan Binali Yıldırım gerçekleştirdi. Protokol konuşmalarının ardından Başbakan Yıldırım ve beraberindeki heyet, vakıf binasını gezdi. Daha sonra Hamamönü’nde kısa bir tura çıkan Başbakan Yıldırım, bölge esnafıyla sohbet etti. Başbakan Yıldırım’a Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki eşlik etti. Heyet, daha sonra Taceddin Dergâhı’nda cuma namazı kıldı.

Başbakan Yıldırım'dan Altındağ Belediyesine teşekkür

Açılışı yapılan vakıfta Memur-Sen ve Eğitim-Bir Sen'in Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan'ın hatırasının yaşatılacağını belirten Başbakan Yıldırım, bu çatı altında nitelikli projelere ve güzel çalışmalara imza atılacağını söyledi. Başbakan Yıldırım, "6 Ocak'ta, yani vefatının 18’inci yıl dönümünde Mehmet Akif İnan'ın hasretini bir kez daha yüreğimizde hissedeceğiz. Mehmet Akif İnan ve bütün merhumlar için bir Fatiha okumanızı istirham ediyorum. Akif hocamızın sevdaları ve ufku ondan bir miras olarak son derece gür bir sedayla yankılanıyor" dedi.
Mehmet Akif İnan’ın Kudüs şairi olarak bilindiğine de dikkat çeken Yıldırım, İnan’a olan sevgisini, “Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde/Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu/Varıp eşiğine alnımı koydum/Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu” dizeleriyle ortaya koydu. Başbakan Yıldırım, vakfın açılmasında desteğini esirgemeyen Altındağ Belediyesine de teşekkür etti.  

Etiketler: Binali Yıldırım, Hamamönü

 

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