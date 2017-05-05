Başbakan Yıldırım: 'Biz 15 Temmuz darbe girişiminden sonra işi yargıya havale ettik'

Moldova'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette Moldova Başbakanı Pavel Filip ile ortak basın toplantısında konuşan Başbakan Yıldırım, Kadir Topbaş’ın damadı Ömer Faruk Kavurmacı’nın tahliyesine ilişkin soruya, “Türkiye'de FETÖ ile mücadele hukuk çerçevesinde devam ediyor. Biz 15 temmuz darbe girişimden sonra işi yargıya havale ettik. Bundan sona iş yargının. Yargı hangi yönde nasıl karar verirse o karar tecelli edecek. O bakımdan tahliyeler oluyor, tekrar gözaltılar oluyor. Biz suçluları tespit edip yargıya teslim ettikten sonra yargının işi başlıyor ve yargı gereğini yapıyor. İsimler üzerinde yorum yapmak yanlış olur. Önemli olan bu mağduriyeti yaşayan insanların yüreğini ferahlatacak kararın bir an önce çıkmasıdır. Biz bunun gayreti içerisindeyiz. O bakımdan yargıya, adalet mekanizmasına gerekli yardımları sağlamaya devam edeceğiz” yanıtını verdi.

