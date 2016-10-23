Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 25. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı için bulunduğu Afyonkarahisar’da gazetecilerin sorularını yanıtladı. FETÖ'nün yeni taktiğinin itiraz bombardımanı olduğunu ifade ederek, "Çıkarılan memur sayısından fazla müracaat var düşünebiliyor musunuz? Bu da bir tezgah. Sanal alemde bir şey başlatılıyor ya birisi bir şey başlatıyor ve herkes bunu yaysın diyor. On kişiye gönderince şöyle olur, böyle olur diye, şu sevabı kazanırsınız diye; bu da onun gibi bir şey. Yakında bir genelge yayımlandı bu pek fark edilmedi. İsmi olmayan, adresi olmayan ihbarları hiçbir şekilde dikkate almayacaksınız. Biz bu kadar titiz çalışıyoruz çünkü bir insanın, hayatı, geleceği söz konusu. Bu konuda çok üstün körü karar veremezsiniz. Kılı kırk yarmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

Başka bir soru üzerine ise Başbakan, istihbarat alt yapısının ciddi anlamda gözden geçirilmesi gerektiğini söyledi. İstihbaratı iç ve dış istihbarat olarak yeniden yapılandırmak gerektiğini kaydeden Yıldırım, bu konuda çalışmalarının yapıldığını ancak henüz tamamlanmadığını belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekleşecek bir bakanlar kuruluna önce takdim edilecek. Burada müzakere edilecek, istişare edilecek ve sonunda uygun görünen şekliyle KHK'ya girebilir. Buradaki düşünce, MİT şu anda iç istihbarat ile meşgul oluyor. Belirli bir zaman içerisinde birden bire olmaz. Yerine birşey koymadan bunu kaldırmak olmaz. İstihbaratta zafiyet kabul edilemez o yüzden diyelim 2-3 yıl gibi zaman diliminde iç istihbarattaki yapılanma tamamlanınca MİT tamamen dış istihbarata oraya yönelecek ve daha fazla etkin çalışma alanına sahip olacak" dedi.

MEHMET AĞAR'IN IFADESİ

Mehmet Ağar'ın komisyona verdiği ifade sorulan Başbakan, "1993-1996 yıllarında emniyet genel müdürlüğü yaptı. FETÖ'den tutuklananlar onun döneminde kadrodaydı. O dönemde görevli amirlerdi. Nasıl oluyor bu? O zaman farkında değildi herhalde" dedi.

ADİL ÖKSÜZ

Adil Öksüz'le ilgili iddialar sorulan Yıldırım, "Salıverilme işi çok masum değildir. Adil Öksüz'ün bu işte ABD ile Türkiye arasında koordinasyonu sağladığı iddia ediliyor" dedi. Öksüz'ün istihbarat elemanı olduğuna dair iddia sorulan Yıldırım, "Bu kararı veren hakimleri biz neden açığa alıyoruz? Buna itibar etmiyorum" cevabını verdi.

FETÖ DAVALARI

Başbakan FETÖ davalarıyla ilgili ise şunları söyledi:

"FETÖ soruşturmaları yavaş igidiyor. Hakimlere çağrı yapıyorum, işi hızlandırın. Darbeyi yapan, emirleri veren belli, o delil bu delil diye davaları uzatmayın. Kardeşim darbeye bizzat katılanları emir verenleri toplayın ve sonucu ortaya koyun. Diyoruz ki 'Önce darbecilerin açık seçik belli olanlarını yargılayın.'...Buradan savcılara hakimlere bu çağrıyı yapıyorum. Zaman geçtikçe yargıya olan güven olumsuz yönde oluyor. İkinci planda örgüt ile ilgili olanları yargılamak için yeterince zamanınız olacak. Suçüstü olan insanlar için neyi bekliyorsunuz?"

FETHULLAH GÜLEN'İN İADESİ

Gülen'in iadesi konusunda ikili sözleşmeler çerçevesinde talebin yapıldığını anlatan Yıldırım, "Şuan ABD şu lazım bu lazım diyemez. İddialarımıza itirazı yok. Dava devem edene kadar tutuklayın kaçmasına meydan vermeyin diyoruz. Amerika tv ve gazetelerine rahat bir şekilde beyanatlar veriyor. Adamlarını satıyor, gün geliyor 'benim haberim yok' diyor dalga geçiyor. Biz hakkımız olanı istiyoruz, onlardan lütuf beklemiyoruz" diye konuştu.

BANKALARA FAİZ TEPKİSİ

"Bankalardan adil olmalarını, insaflı olmalarını bekliyoruz" diyen Başbakan, faizlerin yüksek olduğunu belirterek, "Bankaların görevi ekonomiyi yaşatmak olmalı. Paranın turşusunu mu kuracaksınız?" ifadelerini kullandı. Yıldırım konuyu bankalarla tekrar görüşeceklerini de vurguladı.

TAŞERON İŞÇİLERİN KADRO DURUMU

Başbakan, taşeron işçilerin kadro durumuyla ilgili de şunları söyledi:

"Taşeronlarla ilgili konuyu biliyoruz. Buna hem onları memnun edecek hem de kamunun taşıyabileceği bir çözümü mutlaka yapacağız, endişeleri olmasın"

EMEKLİLERE PROMOSYON KONUSU

Kamuda güvenlik alanı dışında alımların durduğunu söyleyen Yıldırım, emeklilerle promosyon konusunda konuşulan rakamların doğru olmadığını ama bankaların bir çalışma yürüttüğünü ve teklif beklediklerini, emekliler yararına bir karar almak istediklerini belirtti.