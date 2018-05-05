Diğer
Kategoriler

Başbakan Yıldırım: 'Biz seçime sağlam bir çatı altında giriyoruz'

Başbakan Binali Yıldırım, “Biz seçime sağlam bir çatı altında giriyoruz. Çünkü bizim çatımız milletin çatısı” dedi.

Başbakan Yıldırım: Biz seçime sağlam bir çatı altında giriyoruz

05 Mayıs 2018 16:22

Başbakan Yıldırım, Kayseri mitinginde yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanımız ile birlikte bu güne kadar milletimiz için hep güzel işler yaptık. Verdiğimiz müjdelerle milletimizin geçmişten gelen birçok problemini ortadan kaldırıyoruz. Emekliler memnun Kemal bey memnun olmayan sensin. Çünkü AK Parti yapar onlar konuşur. Fark budur. Vatandaşın birisi yazıyor. Diyor ki, ‘Bunlar CHP’nin vaatleriydi. CHP’nin vaatlerini açıklıyorsunuz’ diğer vatandaşta, ‘Onlar nasıl olsa iktidara gelemeyeceği için CHP’nin vaatlerini de AK Parti yapıyor diyor. İşte bizim farkımız bu. Açıklanan paket ekonomimize hız katacak. Evimizin direği yaşlılarımızı da bu pakette unutmadık. Yaşlılık aylığını yüzde yüz arttırdık. 3 aylık bin 500 TL’ye çıkardık. Bizi bu günlere onlar getirdi” dedi
Başbakan Yıldırım, “Biz seçime sağlam bir çatı altında giriyoruz. Bizim çatımız milletin çatısıdır. Kayseri her zaman yüzümüzü ak ettin. 24 Haziran'da gözüm kulağım Kayseri'de olacak. Kayseri'den gelecek zaferi takip edeceğim" diye konuştu.  

Alparslan Ötüken

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 25°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 19°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç