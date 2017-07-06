Başbakan Yıldırım: 'Bizim açımızdan hükümsüzdür, geçersizdir'

Başbakan Binali Yıldırım, trafikte ölümlü kazaların önüne geçmek amacıyla hazırlanan ‘Trafikte Yüzde 100 Yaşam’ projesinin açılış etkinliğine katıldı. Programda bir konuşma yapan Yıldırım, dünyanın en güzel yollarını yapsanız dahi, trafik kurallarına uyulmadığı müddetçe trafik kazalarının önüne geçilmeyeceğini söyledi. “Yolların kralı olmaz, yolların kuralı olur” sözünü de bir kez daha hatırlatan Başbakan, “Trafik kazalarının sıfır ölümlü kazaya dönüştürülmesi için küçük büyük her türlü etkinlikte ben de varım. Yeter ki bir insanın hayatını kurtarmış olalım. Bizim inancımızda bir teki kişiyi kurtarmak tüm insanları kurtarmakla eşdeğerdir” dedi.

AVRUPA PARLAMENTOSUNUN KARARI

Avrupa Parlamentosunun kararını, “Bizim açımızdan bu karar hükümsüzdür, geçersizdir” diye yorumlayan Yıldırım, “Türkiye’nin Avrupa Birliği konusundaki duruşunda herhangi bir sapma yoktur, gayet nettir. Avrupa Birliği-Türkiye ilişkilerinin özünü samimiyet oluşturmalıdır. Avrupa Birliği, gelecek vizyonunu belirlemeli ve Türkiye ile gerçekten birlikte yol yürüyecek mi yürümeyecek mi buna karar vermelidir” ifadelerini kullandı.