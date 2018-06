Başbakan Yıldırım: 'Bizim için Konya, Yozgat, Sakarya, Erzincan neyse Dersim de aynısıdır'

Tunceli’de Seyit Rıza Meydanı’nda partisi tarafından düzenlenen mitinge katılan Başbakan Binali Yıldırım, “15 Temmuz hain darbe kalkışmasından sonra meydanları sahipsiz bırakmayan Tuncelileri yürekten kutluyorum.Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Değerli kardeşlerim ne diyor Dersimliler, ‘ Yiğit yiğittir, kadını da yiğittir, erkeği de yiğittir. Kadını da merttir, erkeği de merttir. 15 Temmuz ve sonrasında siz bunu 7 düvele gösterdiniz. Allah sizden razı olsun. Milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı alçak FETÖ’cülere yedirtmediniz. Ülkemizi darbecilere bırakmadınız. Biz beraber Türkiyeyiz. Alevi, Sünni, Türk, Kürt hepimiz bu ülkenin sahibiyiz. Her vatandaşımızın başımız gözümüz üzerinde yeri var. Şimdi bu birlik beraberliği 24 Haziran’a taşıyacak mıyız? Yeni bir desten yazacak mıyız? 24 Haziran’da Türkiye’yi şahlandırmaya hazır mısınız? Vakit demokrasi vakti diyor muyuz? Vakit bayram vakti, Vakit Tunceli Vakti, Çemişgezek vakti diyor muyuz? Hepinizden Allah Razı olsun” diye konuştu.

“Tunceli’ye mi geldik, Cenevre’ye mi karıştırdım”

Konuşmasını sürdüren Yıldırım, “Doğuştan bize verilen dinimiz, dilimiz ırkımız Allah’ın bize lütuftur. Bu bizim zenginliğimizdir. Hepimiz aynı olmamız gerekmiyor. Farklılıklarımızla biz zenginiz. Biz tek bir insanın gönlünün kırılmasına ötekileştirilmesine asla rıza göstermeyiz. Geçmişte bazı yanlışlar olabilir, olmuştur bu ayıpları temizlemek için 15 yıldır AK Parti iktidarı olarak çaba sarf ediyoruz. Ben Tunceli’ye Erzincanlı biri olarak hemen şu Munzur’un öbür tarafından birisi olarak ilk geldiğimde 2004 yılında 1 metre kare bile sıcak asfalt yol yoktu, köy gibiydi. Şimdi bakıyorum her tarafta yollar, yem yeşil refüjler, peyzajlar Tunceli’ye mi geldik, Cenevre’ye mi geldik karıştırdım. Tunceli hepsini hak ediyor. Çünkü vaktiyle çok çekti. Dersim olaylarından neler çektik deği lmi? Büyüklerimiz ne kadar büyük bedel ödedi. Hala onun acılarını tamir ettirmeye küllendirmeye uğraşıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bu topraklarda bir daha Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz”

Aşık Veysel’in değişini söyleyen Yıldırım konuşmasına şöyle devam etti:

“Bugünkü ihtiyacımız budur. Farklılıklarımız hep zenginlik olarak göreceğiz. Kimin Türk, kimin Kürt olacağına biz kendimiz karar mı veriyoruz, anamızı, babamızı biz mi seçiyoruz. O halde neyin kavgasını yapıyoruz. Hiçbir kavga yapmayacağız. Kardeş gibi olacağız, et tırnak gibi olacağız. Terörün emperyal devletlerin ülkemizin bölmesine, kardeşliğimizi bozmasına izin vermeyeceğiz. İnşallah terörü de bu ülkenin gündeminden çıkartacağız. Terör en fazla zararı buralara veriyor. Kürt kardeşlerimize, doğu güney doğuya veriyor. Buraya yatırım gelmiyor, geç geliyor. Ama şimdi artık Tunceli’de 4 tane tekstil fabrikası kuruldu. Hem de Avrupa’nın markalarından ihracat yapmaya başladı. İşte bu terörün yok edilmesi, artık huzur, güvenliğin sağlanması ile bu hale geldi. Bu ülkenin hiçbir evladını kaybetmeye rıza gösteremeyiz. Tek bir insanımızı dahi terör örgütlerine kaptıramayız, feda edemeyiz. Herkes her vatandaşımız kendini istediği gibi ifade edecek. Bu topraklarda bir daha Dersim yaşanmasına izin vermeyeceğiz, bu kadar açık söylüyorum. Tarihte affetmeyecek biz de affetmeyeceğiz. Bizim için Konya, Yozgat, Sakarya, Erzincan neyse Dersim’de aynısıdır, aynı şekilde olacak. Ayrımcılık yapan bizden değildir. Bizim hamurumuz beraber karılmıştır. Bizim birliğimizi bozmaya çalışanlar, özümüz o kadar sağlamdır ki asla buna Muaffak olamazlar, asırlardır bu topraklarda her renkten her inançtan beraberce yaşadık. Erzincan, Tunceli bir birine çok benzer. Alevisi de, Sünnisi de, kürdü de Türk’ü de kirve olurlar, beraber yaşarlar, alış veriş yaparlar hiçbir sorunumuz yok. Sorun nerede dışarıdan Türkiye’nin ilerlemesini istemeyen emperyal devletler aramıza fitne, düşmanlık tohumlarını atıyorlar. Bakın benim adım Binali. Binali ismi size neyi hatırlatıyor. Binali, Ali’nin oğlu. Benim adımı koyan alevi bir komşum. İşte Alevi Sünni ilişkisi bu kadar değerli bir ilişkidir. Bizim inancımızda bu böyledir.”

“Tunceli dağlarında hepsini imha ettik”

Bu topraklar daima barışın, kardeşliğin esenliğin yurdu olduğunu vurgulayan Yıldırım, “Bu vatan zulümden kaçanlar için adeta güvenli bir yuva oldu. 1490 dünyada İspanya’da Yahudiler zulüm görürken, onları hiçbir ülke kabul etmezken, kucak açan misafir yapan Osmanlı devleti olmuştur. Medeniyet, insanlık bizdedir. Biz mazluma kapımızı açarken kimliğini, mezhebini sormayız. İnsan değil mi. Önemli olan insanlıktır. Peygamberimiz aynıdır. Onun ehlibeytidir. Kitabımız birdir. O halde neyin kavgasını yapıyoruz, neyi paylaşamıyoruz. Değerli kardeşlerim bizim muhabbetimiz asırlardan beri gelmekte, ilahi nahiye de devam edecektir. Bizim derdimiz Kürt Türk kardeşlerimizle değil. Bizim sorunumuz bu ülkeyi bölmek isteyen, genç beyinleri zehirlemek isteyen bölücü terör örgütüyledir. İşte Tunceli’nin dağlarında onlara rastlayabiliyor musunuz? Onların hepsini imha ettik ve vatandaşlarımızın canına kast etmesinin önüne geçtik. Kobani olaylarında Kürtlerin kanı üzerinden siyaset yapmaya kalkanlara, Kürt ve Alevi kardeşlerimizi istismar edenlere geçit vermeyeceğiz. Demokratik siyaset kılıfı ile toplumu çatışmaya sürükleyen terör uzantılarını asla aramıza sokmayacağız. Şimdi vakit huzur, kardeşlik vaktidir. Tunceli hazır mısın? Bolluk için bereket için AK Parti diyor muyuz? Türkiye’nin istikbali için Cumhurbaşkanlığı yeni sistemde milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan’ı seçecek miyiz? Kalkınma için yükselmek için durmak yok. Maşallah Tunceli bu sefer bu iş oldu diyor. 2023 hedeflerine ulaşmak için emaneti ehline verecek miyiz? Güçlü meclis için Cumhur ittifakını meclise gönderecek miyiz? Güçlü hükümet için Recep Tayyip Erdoğan’ı seçiyor muyuz? Güçlü Türkiye’ye var mısınız? Güçlü Tunceli için hazır mısınız? Bugün hepimiz bir bayram yaşıyoruz. İnşallah 24 Haziran’da da yine bir bayramımız var. Kulağım, gözüm Tunceli’de olacak. Tunceli ‘den gelecek güzel haberde olacak. Tunceli tarihi değişime hazır mısınız?”şeklinde konuştu.

“Muhalefet adaylarına hiçbir proje yok”

Türkiye’nin AK Parti ile 20023 hedeflerine 2053 vizyonuna kararlılıkla yürüdüğünü dile getiren Yıldırım, “Bakıyorsunuz muhalefet adaylarına hiçbir proje yok. Hedeflerinde Recep Tayyip Erdoğan var. Erdoğan olmasında Türkiye ne olursa olsun. İşgalciler memlekete terörle gelsin, FETÖ ile gelsin, kumpasla gelsin, ondan sonra da Türkiye enerjisini gücünü, bu şer odakları ile mücadele için boşu boşuna harcasın. Onlar Türkiye’ye geri götürmek istiyor. Türkiye’yi muasır medeniyetler seviyesine taşıyacak hiçbir fikirleri yok. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bugün cumhurbaşkanı adayıyım diye ortada dolaşan isimleri görüyorsunuz. Hangisinin bu memlekette bir dikili ağacı var söyleyin Allah aşkına. Hangisinin bu ülkede bir tek taş üstüne taş koyduğu eseri var. Hangisinin Türkiye’nin geleceğine yönelik projeleri, fikirleri var. Yol yapacağız deseler, AK Parti zaten 20 bin kilometre yolu yapmış bitirmiş. Okul yapacağız deseler, AK Parti okulları da yapmış bitirmiş. Tunceli’de bir öğretmene düşen öğrenci sayısı 10, bir sınıfta ki öğrenci sayısı 15’in altında. Daha ne yapacaksın. TEOG sınavında geçen sene 27 tane birinciyi Tunceli çıkardı, Türkiye’de rekor yaptı. AK Parti 15 yılda 131 tane üniversite kurdu. Sağlık için bir proje söyleme kalksalar yolda kalırlar. Sağlıkta muazzam dönüşümü değişim AK Parti yaptı. Ana muhalefet partisinin sağlıkla ilgili söyleyeceği bir şey var mı.SSK’daki kuyrukları unuttunuz mu. Gece yarısı muayene sırası almak için ayazda geçirdiğiniz unuttunuz mu. Eczanelerde ilaç için eczane eczane dolaştık unuttuk mu. Muayene olamayıp gün boyu bekleyip evimize döndüğümüz günleri unuttuk mu. 15 yılda AK Parti bin 245 tane hastane yaptı. Vatandaşımıza ev vaat ediyoruz deseler, bakıyorlar onu da AK Parti yapmış. 817 bin tane TOKİ konutun yaptık sahiplerine teslim ettik. Ulaşımda yenilik yapacağız deseler, AK Parti Türkiye’de 15 yılda 385 kilometre tünel yapmış. 80 yılda diğer iktidarlar 50 kilometre yapmış. Yüksek hızlı treni hayalden gerçeğe dönüştüren AK Parti. Sadece 9 vilayetimizde doğalgaz vardı şimdi 79 vilayetimizde doğalgaz var. Şimdi ilçelerde olacak, ilçelere de sıra geliyor. Ben genç bir mühendisken Keban gölü yapılırken, ilk feribotun projesini ben yaptım. O proje 25 sene Çemişgezek- Pertek arasında çalıştı. Bakan olunca yenisini yaptık başlattık. Bütün bunları gören muhalefet adayları bakıyorlar ki yapacak bir şey yok. Ne düşünseler AK Parti yapmış. O zaman kızıyorlar en iyisi mi biz bu AK Parti’nin yaptıklarını yıkalım diyorlar. Önümüzde bir yapım, bir de yıkım ekibi var. 24 Haziran’da tercih sizin yapım ekibiyle yola devam mı, yıkım ekibine dur demeye var mısınız” diyerek “Evet” cevabı aldı.

“Terörle mücadele cesaret ve mangal gibi yürek,Erdoğan gibi memleket sevdalısı ister”

Muhalefet adaylarının terörle ilgili ağızlarından bir şey çıkmadığını söyleyen Yıldırım, “Terörle nasıl mücadele edecekler, bu ülkeyi teröre karşı nasıl koruyacaklar hiçbir şey söylediklerini gördünüz mü? FETÖ ile ilgili bir şey duydunuz mu, duyamazsınız” diye konuşurken, alandan bir kişinin “onlar teröristlerle geziyorlar” demesi üzerine kitabın ortasından konuşuyor, ben konuşmuyorum yüreği yanan analar konuşuyor” diye cevap verdi.

Terörle mücadelenin cesaret ve mangal gibi yürek istediğinin altını çizen Yıldırım, “Recep Tayyip Erdoğan gibi memleket sevdalısı ister. O da bunlarda yok. Milletin aklına yatacak hiçbir söylemleri yok. Tek bir eserleri yok. Peki Çemişgezekli, Pertekli, Hozatlı, Ovacıklı, Pülümürlü Mazgirtli sana niye oy versin. Bu yolları, köprüleri, okulları hastaneleri yapanlar dururken bu güzelim Tunceli’yi pırıl pırıl yapanlar dururken hiçbir iş yapmayanlara niye oy vereceğiz, niye destek vereceğiz.Tunceli size inanır mı. Kalkınma için, istikrar için, güçlü meclis , güçlü hükümet, güçlü Türkiye için durmak yok. Harikasın Tunceli, Maşallah bayram bereketi var Tunceli’de. AK Parti hizmet siyaseti yapar. AK Parti 15 yılda Tunceli’ye ilçelerine 5 katrilyon 300 trilyon yatırım yaptı. Şu anda devam eden projelerin toplamı da 2 katrilyon 800 trilyon. 15 yılda 184 tane derslik yaptık. Yani 25’in üzerinde okul yaptık. 2008’de Munzur Üniversitesini kurduk. Şimdi üniversitede 7 fakülte 3 meslek yüksek okulu, 2 enstitü, 8 araştırma merkezi açtık. Kısa bir süre önce spor bilimleri fakültesi kurduk. Bu Tunceli’nin çok ihtiyacı olan bir fakülte. Buralar yüksek yerler, sporcularda yüksek yerde yetişir. Aynen Tunceli’nin dağ samur sağı gibi. Sadece Tunceli’de var. Üniversitemiz içinde Kültür merkezi, olimpik yüzme havuzu ve kütüphaneyi de yapıyoruz. Yurt kapasitesini 2100’e çıkarttık. Tunceli’nin sağlığı bizden sorulur dedik, sağlıkta büyük eserleri hayata geçirdik. 3 hastane, 9 tane de 1. Kademe sağlık tesisi yaptık. Koca Tunceli’de 6 tane uzman doktor vardı, şimdi 62 tane var. İşte sağlık bu, önem vermek bu. AK Parti geldiğinde 1 tane acil istasyonu, 1 tane de ambulans vardı. Bozuldu mu hasta kaderi ile baş başa. Şimdi 12 tane acil istasyonu var, 29 tane de ambulans var. Nereden nereye, işte hizmet işte Ak Parti.Ben ulaştırma bakanı olduğumda Tunceli’nin 1 metre bile bölünmüş yolu yoktu. Şehrin girişi yarım yamalak o da bölünmüş sayılmaz. 46 kilometre bölünmüş yol yaptık. Geldik büyük müjdeye Pertek köprüsünü de yapacağız. Boğaz’ın Yavuz Sultan Selim köprüsü vardı, Perteğin köprüsü olmaz mı elbette olur” diye konuştu.

“Hidroelektrik santrali yapılacaktı, durdurdum yapılmıyor”

“Bir önemli proje daha var. Tuncelilerin çok önem verdiğini biliyorum. Munzur Çayı Tunceli için hayati öneme sahip. Bir doğa harikası. Dünyada böyle bir yer yok” diyen Yıldırım, “8 kilometrelik bütün güzergah boyunca berrak, pırıl pırıl sular akıyor, rafting yapmaya, dinlenmeye turizme müsait. Buraya hidroelektrik santrali yapılacaktı geçen sene geldiğimde söz verdim bunu durdum, yapılmıyor. Bundan sonra buranın doğal güzelliğinin bozulmaması için bu projeyi hayata geçirmeyeceğiz. Size burudan bunu da ilan ediyorum. Ama sizden de bir şey istiyorum. Tunceli’nin işlerini takip etmek için vekil lazım değil mi. Vekili siz seçeceksiniz işleri de onlar takip edecek. O halde Hakan Özer’i, Nazif Yıldırım’a da Ankara’ya gönderiyor muyuz? Böylece onlar bu işin takipçisi olacak. Biz iktidara geldiğimizde Tarıma verilen destek sadece 3,5 trilyon. Biz ne yapmışız 21,5 trilyona çıkartmışız. İktidarımız döneminde Tunceli’ye 194 trilyonluk tarım desteği vermişiz. Kırsal kalkınma destekleri devam ediyor. Tunceli’yi 6. bölge yaptık. Yatırım için en cazip iller arasına soktuk. Tunceli’de 4 tane tekstil fabrikası kuruldu, şimdi Tunceli Organize sanayi bölgesinde 2 bin 500 insan çalışıyor. Şimdi Tunceli’ye bir de çağrı merkezi kuruluyor. Bu da gençlerimize iş aş, gelecek demek. Tunceli’nin 2050 yılına kadar içme suyunu karşılayacak projede bu yıl sonunda tamamlanıyor” dedi.

“İnce’ye sorun, Tunceli’ye bir tane kavak diktiler ise başım gözüm üstünde yeri var”

Pazar günü Muarrem İnce’nin Tunceli’ye geleceğini anımsatan Yıldırım, “Ben şimdi Tuncelilere şu soruyu sormalarını istiyorum. Tunceli’ye yaptığınız bir eseriniz varsa onu söyleyin, ikincisini istemiyoruz. Bunu bir sorun. Eğer bir şey söylüyorlarsa ona versin oylarını. 100 tane eser istemiyorum, 1 tane çınar ağacı, 1 tane Ladik fidanı, 1 tane kavak, söğüt ağacı diktiler ise başım gözüm üstünde yeri var. Var mı yok. Çünkü bunlar konuşur AK Parti yapar. Onlar konuşur AK Parti Yapar. Tunceli’yi Erzincan’a bağlayan Tunceli- Pülümür- Erzincan- yolunu da büyütüyoruz bölünmüş yol haline getiriyoruz” dedi.

Başbakan Yıldırım’a, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’da Tunceli programında eşlik etti.

Kamil Cankılıç - Mücahid Kantarcıoğlu - Ercan Topaç